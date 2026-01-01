Déployez Langfuse en un clic.
Plateforme d'ingénierie LLM open source pour le traçage, l'évaluation et l'amélioration des applications d'IA en production.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Langfuse
Langfuse est une plateforme d'ingénierie LLM open source qui offre aux équipes une visibilité complète sur leurs applications d'IA. Elle capture des traces détaillées de chaque appel LLM, opération de récupération et action d'agent, ce qui facilite le débogage des échecs, la mesure de la latence et la compréhension des coûts sur l'ensemble de votre pipeline d'IA. Avec des intégrations pour LangChain, LlamaIndex, Haystack et des SDK directs pour Python et TypeScript, Langfuse fonctionne avec pratiquement tous les frameworks d'IA et fournisseurs de modèles.
L'auto-hébergement de Langfuse conserve toutes les données de votre application — invites, entrées de modèle, sorties et résultats d'évaluation — sur une infrastructure que vous contrôlez. Cela est important lorsque vos applications d'IA traitent des documents sensibles, des données clients ou une logique métier propriétaire qui ne peuvent pas quitter votre environnement.
Caractéristiques principales de Langfuse
Traçage distribué
Capturez l'arbre d'exécution complet de chaque appel LLM, utilisation d'outils, récupération et étape d'agent pour identifier les échecs et les goulots d'étranglement de latence.
Gestion des invites
Versionnez et collaborez sur les invites en un seul endroit, avec la mise en cache côté serveur pour minimiser la latence du modèle sur tous les déploiements.
Pipelines d'évaluation
Évaluez les réponses en utilisant un LLM comme juge, les retours des utilisateurs ou l'étiquetage manuel pour mesurer et améliorer systématiquement la qualité des résultats.
Gestion des jeux de données
Construire des ensembles de tests et des benchmarks à partir de traces de production pour valider les changements avant de déployer des invites ou des modèles mis à jour.
Terrain de jeu LLM
Testez et comparez de manière interactive les configurations d'invite avec n'importe quel modèle pris en charge sans toucher au code de l'application.
Framework Intégrations
Intégrations natives avec LangChain, LlamaIndex, Haystack, et plus de 100 LLM via LiteLLM pour une instrumentation prête à l'emploi.
Pourquoi exécuter Langfuse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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