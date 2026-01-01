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Plateforme d'ingénierie LLM open source pour le traçage, l'évaluation et l'amélioration des applications d'IA en production.

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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Langfuse

Langfuse est une plateforme d'ingénierie LLM open source qui offre aux équipes une visibilité complète sur leurs applications d'IA. Elle capture des traces détaillées de chaque appel LLM, opération de récupération et action d'agent, ce qui facilite le débogage des échecs, la mesure de la latence et la compréhension des coûts sur l'ensemble de votre pipeline d'IA. Avec des intégrations pour LangChain, LlamaIndex, Haystack et des SDK directs pour Python et TypeScript, Langfuse fonctionne avec pratiquement tous les frameworks d'IA et fournisseurs de modèles.

L'auto-hébergement de Langfuse conserve toutes les données de votre application — invites, entrées de modèle, sorties et résultats d'évaluation — sur une infrastructure que vous contrôlez. Cela est important lorsque vos applications d'IA traitent des documents sensibles, des données clients ou une logique métier propriétaire qui ne peuvent pas quitter votre environnement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Langfuse

Traçage distribué

Capturez l'arbre d'exécution complet de chaque appel LLM, utilisation d'outils, récupération et étape d'agent pour identifier les échecs et les goulots d'étranglement de latence.

Gestion des invites

Versionnez et collaborez sur les invites en un seul endroit, avec la mise en cache côté serveur pour minimiser la latence du modèle sur tous les déploiements.

Pipelines d'évaluation

Évaluez les réponses en utilisant un LLM comme juge, les retours des utilisateurs ou l'étiquetage manuel pour mesurer et améliorer systématiquement la qualité des résultats.

Gestion des jeux de données

Construire des ensembles de tests et des benchmarks à partir de traces de production pour valider les changements avant de déployer des invites ou des modèles mis à jour.

Terrain de jeu LLM

Testez et comparez de manière interactive les configurations d'invite avec n'importe quel modèle pris en charge sans toucher au code de l'application.

Framework Intégrations

Intégrations natives avec LangChain, LlamaIndex, Haystack, et plus de 100 LLM via LiteLLM pour une instrumentation prête à l'emploi.

Pourquoi exécuter Langfuse sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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