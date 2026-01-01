Déployez Langflow en un clic.
Créateur de flux de travail IA visuel par glisser-déposer pour créer des applications LLM avec OpenAI, Anthropic et des modèles locaux.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Langflow
Langflow est une plateforme low-code open source qui permet aux développeurs et aux équipes de créer des applications basées sur l'IA via un canevas visuel. Connectez des LLM, des bases de données vectorielles, des API et des sources de données en glissant-déposant des composants — aucun code passe-partout n'est requis. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et les modèles hébergés localement, ce qui facilite la création de chatbots, de pipelines RAG et de flux de travail multi-agents.
Héberger Langflow sur votre propre VPS maintient les flux de travail IA et les données de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez, éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et garantissant que les documents sensibles traités via les pipelines RAG ne quittent jamais votre environnement. Ce template inclut PostgreSQL pour une persistance fiable des flux, des utilisateurs et de l'état de l'application.
Caractéristiques principales de Langflow
Générateur de flux de travail visuel
Créez des applications LLM en connectant des composants sur un canevas sans écrire de code passe-partout de pipeline.
Support LLM multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles Ollama locaux au sein du même flux de travail.
Pipelines RAG
Connectez les bases de données vectorielles aux LLM pour créer des flux de travail de génération augmentée par récupération qui répondent aux questions à partir de vos propres documents.
Déploiement API
Exposez tout workflow terminé en tant que point de terminaison d'API REST pour l'intégration dans des applications de production.
Composants personnalisés
Développez des composants Python pour étendre Langflow avec une logique propriétaire, des API internes ou des sources de données spécialisées.
Pourquoi exécuter Langflow sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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