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Créateur de flux de travail IA visuel par glisser-déposer pour créer des applications LLM avec OpenAI, Anthropic et des modèles locaux.

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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Langflow

Langflow est une plateforme low-code open source qui permet aux développeurs et aux équipes de créer des applications basées sur l'IA via un canevas visuel. Connectez des LLM, des bases de données vectorielles, des API et des sources de données en glissant-déposant des composants — aucun code passe-partout n'est requis. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et les modèles hébergés localement, ce qui facilite la création de chatbots, de pipelines RAG et de flux de travail multi-agents.

Héberger Langflow sur votre propre VPS maintient les flux de travail IA et les données de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez, éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et garantissant que les documents sensibles traités via les pipelines RAG ne quittent jamais votre environnement. Ce template inclut PostgreSQL pour une persistance fiable des flux, des utilisateurs et de l'état de l'application.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Langflow

Générateur de flux de travail visuel

Créez des applications LLM en connectant des composants sur un canevas sans écrire de code passe-partout de pipeline.

Support LLM multi-fournisseurs

Basculez entre OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles Ollama locaux au sein du même flux de travail.

Pipelines RAG

Connectez les bases de données vectorielles aux LLM pour créer des flux de travail de génération augmentée par récupération qui répondent aux questions à partir de vos propres documents.

Déploiement API

Exposez tout workflow terminé en tant que point de terminaison d'API REST pour l'intégration dans des applications de production.

Composants personnalisés

Développez des composants Python pour étendre Langflow avec une logique propriétaire, des API internes ou des sources de données spécialisées.

Pourquoi exécuter Langflow sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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