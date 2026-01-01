Déployez Krayin CRM avec une installation en un clic.
CRM Laravel open-source pour la gestion complète des prospects, contacts, pipelines et relations clients.
Sélectionnez un forfait VPS pour Krayin CRM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Krayin CRM
Krayin CRM est un framework de gestion de la relation client gratuit et open source, basé sur Laravel et Vue.js. Il offre aux équipes de vente un environnement de travail complet pour le cycle de vie client — de la capture et de la qualification des leads au suivi du pipeline, à la génération de devis et aux activités post-vente — sans licence par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de Krayin sur votre propre VPS permet de conserver chaque lead, contact, échange d'e-mails et chiffre d'affaires au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, et permet aux développeurs d'étendre le CRM via des packages Laravel, des attributs personnalisés et des API REST pour correspondre à la manière dont votre équipe vend réellement.
Caractéristiques principales de Krayin CRM
Pipelines de vente visuels
Faites glisser les prospects à travers des étapes Kanban personnalisables afin que les commerciaux et les responsables voient toujours l'état des transactions en un coup d'œil.
Gestion des prospects
Capturer des prospects à partir de formulaires web, attribuer des propriétaires, noter par source, et convertir les prospects qualifiés en comptes et devis.
Attributs personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés aux prospects, contacts, organisations et devis sans toucher au code, adaptant ainsi le CRM à votre processus de vente.
Devis et produits
Générez des devis de marque à partir d'un catalogue de produits intégré avec des règles de taxes et de remises, puis suivez-les jusqu'à la conclusion de la vente.
E-mail et activités
Enregistrez les appels, les réunions et les e-mails pour n'importe quel enregistrement, avec des vues de calendrier et des rappels de suivi pour faire avancer les affaires.
Formulaires web et API
Publiez des formulaires web intégrables pour la capture de leads et utilisez l'API REST pour synchroniser les données avec votre pile marketing existante.
Pourquoi exécuter Krayin CRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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