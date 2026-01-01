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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Kotaemon

Kotaemon est un outil de questions-réponses de documents basé sur RAG, propre et personnalisable, qui se connecte au LLM de votre choix — d'OpenAI et Azure à une instance Ollama auto-hébergée. Téléchargez des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul et des images, puis posez des questions et recevez des réponses étayées par des citations exactes du matériel source.

Contrairement aux services d'IA de documents basés sur le cloud, l'auto-hébergement de Kotaemon garde vos fichiers privés sur votre propre VPS. La variante d'image complète de ce modèle ajoute l'OCR Tesseract, l'analyse de format LibreOffice et la gestion de documents multimodaux, ce qui la rend adaptée aux PDF numérisés, aux fichiers Office et aux documents riches en images.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Kotaemon

Prise en charge multi-LLM

Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou à tout modèle local hébergé par Ollama sans migrer vos documents ou votre historique de discussion.

Réponses étayées par des citations

Chaque réponse renvoie aux passages exacts de vos documents sources afin que vous puissiez vérifier les affirmations et retrouver les informations directement.

OCR et analyse de documents Office

Tesseract OCR, LibreOffice et ffmpeg sont intégrés pour traiter nativement les PDF numérisés, les fichiers Word et PowerPoint, et les documents basés sur des images.

Récupération GraphRAG

Les backends optionnels GraphRAG et LightRAG améliorent la précision de la récupération pour les ensembles de documents volumineux ou densément référencés.

Accès multi-utilisateur

La gestion des utilisateurs intégrée permet à chaque membre de l'équipe de gérer des collections de documents privées au sein d'un déploiement partagé unique.

Pourquoi exécuter Kotaemon sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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