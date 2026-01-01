Déployez Kotaemon en un clic.
Chatbot de questions-réponses de documents open-source pour discuter avec vos fichiers en utilisant n'importe quel fournisseur de LLM.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kotaemon
Kotaemon est un outil de questions-réponses de documents basé sur RAG, propre et personnalisable, qui se connecte au LLM de votre choix — d'OpenAI et Azure à une instance Ollama auto-hébergée. Téléchargez des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul et des images, puis posez des questions et recevez des réponses étayées par des citations exactes du matériel source.
Contrairement aux services d'IA de documents basés sur le cloud, l'auto-hébergement de Kotaemon garde vos fichiers privés sur votre propre VPS. La variante d'image complète de ce modèle ajoute l'OCR Tesseract, l'analyse de format LibreOffice et la gestion de documents multimodaux, ce qui la rend adaptée aux PDF numérisés, aux fichiers Office et aux documents riches en images.
Caractéristiques principales de Kotaemon
Prise en charge multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou à tout modèle local hébergé par Ollama sans migrer vos documents ou votre historique de discussion.
Réponses étayées par des citations
Chaque réponse renvoie aux passages exacts de vos documents sources afin que vous puissiez vérifier les affirmations et retrouver les informations directement.
OCR et analyse de documents Office
Tesseract OCR, LibreOffice et ffmpeg sont intégrés pour traiter nativement les PDF numérisés, les fichiers Word et PowerPoint, et les documents basés sur des images.
Récupération GraphRAG
Les backends optionnels GraphRAG et LightRAG améliorent la précision de la récupération pour les ensembles de documents volumineux ou densément référencés.
Accès multi-utilisateur
La gestion des utilisateurs intégrée permet à chaque membre de l'équipe de gérer des collections de documents privées au sein d'un déploiement partagé unique.
Pourquoi exécuter Kotaemon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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