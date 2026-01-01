Koillection est une application de gestion de collection auto-hébergée qui vous permet de cataloguer n'importe quoi — livres, disques vinyles, jeux vidéo, timbres, cartes à collectionner, ou toute autre collection que vous gérez. Contrairement aux services de catalogage basés sur le cloud, Koillection fonctionne entièrement sur votre propre serveur, gardant les données de votre collection privées et sous votre contrôle total.

Construit sur Symfony avec une interface propre et réactive, Koillection prend en charge les champs de métadonnées personnalisés et les extracteurs web, afin que vous puissiez enrichir les éléments avec exactement les informations qui comptent pour votre type de collection. Une API REST complète permet l'intégration avec des outils externes, et la prise en charge multilingue couvre plus de 11 langues dès l'installation.