Koel est une application de streaming musical auto-hébergée qui vous offre une expérience d'écoute similaire à Spotify pour votre propre collection musicale. Développée avec Laravel et Vue.js, elle offre une lecture audio réactive, la gestion de bibliothèque et la création de playlists entièrement dans le navigateur — sur n'importe quel appareil, sans installer d'application.

Contrairement aux services de streaming cloud, Koel conserve votre musique sur votre propre serveur, sans abonnement, sans restrictions de contenu et sans partage de données avec des tiers. Téléchargez des fichiers directement via l'interface web ou indiquez à Koel un répertoire musical existant, et il gère automatiquement l'analyse des métadonnées, la récupération des pochettes d'album et l'organisation de la bibliothèque.