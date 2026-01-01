Déployez Koel en un clic.
Serveur de streaming musical personnel qui transforme votre VPS en un lecteur de musique cloud privé avec une interface web moderne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Koel
Koel est une application de streaming musical auto-hébergée qui vous offre une expérience d'écoute similaire à Spotify pour votre propre collection musicale. Développée avec Laravel et Vue.js, elle offre une lecture audio réactive, la gestion de bibliothèque et la création de playlists entièrement dans le navigateur — sur n'importe quel appareil, sans installer d'application.
Contrairement aux services de streaming cloud, Koel conserve votre musique sur votre propre serveur, sans abonnement, sans restrictions de contenu et sans partage de données avec des tiers. Téléchargez des fichiers directement via l'interface web ou indiquez à Koel un répertoire musical existant, et il gère automatiquement l'analyse des métadonnées, la récupération des pochettes d'album et l'organisation de la bibliothèque.
Caractéristiques principales de Koel
Lecteur Web Moderne
L'application monopage Vue.js offre une lecture instantanée, la gestion de la file d'attente et des raccourcis clavier depuis n'importe quel navigateur, sans installer d'application native.
Téléchargement de fichier par navigateur
Ajoutez de la musique à votre bibliothèque en faisant glisser des fichiers dans le navigateur — aucun accès SSH, FTP ou en ligne de commande n'est requis.
Scrobbling Last.fm
Connectez votre compte Last.fm pour enregistrer automatiquement chaque morceau que vous écoutez et construire un historique d'écoute complet.
Support multi-utilisateurs
Créez des comptes pour la famille ou les amis, chacun avec des playlists et un historique d'écoute distincts, tout en partageant la même bibliothèque musicale.
Gestion des playlists
Créez et gérez des listes de lecture manuellement ou laissez Koel générer des listes « Écoutés récemment » et de favoris automatiquement pendant que vous écoutez.
Pourquoi exécuter Koel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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