Déployez Kodi en un clic.
Serveur de médiathèque Kodi sans interface graphique pour centraliser et partager votre base de données multimédia sur plusieurs instances Kodi.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kodi
Ce déploiement Kodi sans affichage exécute un serveur de médiathèque persistant sans écran, permettant à plusieurs clients Kodi de votre réseau de partager une base de données centralisée unique, basée sur MariaDB. Plutôt que chaque instance Kodi ne gère sa propre bibliothèque séparée, tous les clients se connectent à la base de données partagée pour un historique de visionnage, des évaluations et des métadonnées unifiés. Une interface web intégrée vous permet de gérer les sources multimédias, de déclencher des analyses de bibliothèque et d'installer des extensions depuis n'importe quel navigateur.
L'auto-hébergement sur un VPS rend votre bibliothèque Kodi partagée toujours disponible pour chaque client de votre réseau, quelle que soit l'exécution d'une autre machine. Connectez vos autres installations Kodi aux ports de la base de données et de l'interface web du déploiement pour commencer à partager votre bibliothèque.
Caractéristiques principales de Kodi
Médiathèque centralisée
Hébergez une base de données multimédia partagée basée sur MariaDB à laquelle tous vos clients Kodi se connectent, éliminant les bibliothèques en double et gardant l'historique de visionnage synchronisé.
Gestion basée sur navigateur
Configurez les sources multimédias, recherchez de nouveaux contenus et gérez les extensions via l'interface web de Kodi sans avoir besoin d'un affichage physique.
Historique de visionnage unifié
Tous les clients Kodi connectés partagent la même progression de lecture, les évaluations et les métadonnées, afin que vous puissiez reprendre le contenu depuis n'importe quel appareil.
Serveur de bibliothèque toujours actif
L'exécution sur un VPS maintient votre serveur de bibliothèque disponible 24 heures sur 24, même lorsque les ordinateurs personnels ou les lecteurs multimédias sont éteints.
Gestion des Add-ons
Installer et gérer les extensions Kodi à distance via l'interface web, étendant les fonctionnalités sans accès direct au conteneur.
Pourquoi exécuter Kodi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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