Déployez Kiwix-serve en un clic.
Lecteur hors ligne auto-hébergé pour Wikipédia, Gutenberg, Stack Exchange et des milliers d'archives ZIM.
Sélectionnez un forfait VPS pour Kiwix-serve
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kiwix-serve
Kiwix-serve est le serveur HTTP officiel du projet Kiwix qui transforme les archives ZIM en une bibliothèque rapide, consultable et accessible via un navigateur. ZIM est un format d'archive compressé ouvert qui capture des sites web entiers — Wikipédia, Project Gutenberg, Stack Exchange, les conférences TED, MDN, Khan Academy, et des centaines d'autres — pour une lecture entièrement hors ligne.
L'auto-hébergement de Kiwix-serve sur un VPS vous offre une bibliothèque de référence permanente, toujours en ligne, qui ne dépend pas de l'internet public, de la disponibilité du site original ou des paywalls en amont. Déposez les fichiers ZIM dans le volume de données de la bibliothèque officielle Kiwix et le serveur les recharge à chaud, exposant une interface web unifiée avec recherche plein texte sur chaque archive que vous chargez.
Caractéristiques principales de Kiwix-serve
Rechargement à chaud de la bibliothèque ZIM
Déposez de nouveaux fichiers ZIM dans le volume de données et kiwix-serve les détecte automatiquement grâce au moniteur de bibliothèque intégré — aucun redémarrage n'est nécessaire.
Recherche plein texte
Recherchez dans chaque archive chargée avec un index plein texte intégré, y compris la saisie semi-automatique pour des recherches rapides sur Wikipédia ou tout autre ZIM.
Apportez votre propre contenu
Choisissez n'importe quel ZIM du catalogue officiel Kiwix — Wikipédia complet, Project Gutenberg, archives Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, et de nombreuses autres archives de référence.
Optimisé pour la lecture hors ligne
La compression ZIM minimise l'espace de stockage et accélère les recherches, de sorte qu'un seul VPS peut servir d'énormes archives de référence sans dépendances externes.
Catalogue OPDS embarqué
Expose un flux OPDS de votre bibliothèque afin que les lecteurs Kiwix mobiles et de bureau puissent découvrir et télécharger des titres directement depuis votre serveur.
Amorcé au premier démarrage
Une URL de téléchargement ZIM facultative récupère automatiquement votre première archive au moment du déploiement, de sorte que le serveur est consultable dès qu'il est mis en ligne.
Pourquoi exécuter Kiwix-serve sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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