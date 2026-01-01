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Assistant IA open-source qui discute avec vos documents, recherche sur le web et exécute du code en utilisant le modèle d'IA de votre choix.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Khoj

Khoj est un assistant personnel IA gratuit et open-source qui se connecte à vos documents, notes et fichiers et vous permet de leur poser des questions en langage naturel. Il fonctionne avec n'importe quel fournisseur d'IA majeur — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou une instance Ollama locale exécutée sur le même VPS — et enrichit ses réponses avec une recherche web en temps réel via SearXNG et l'exécution de code Python isolé via Terrarium.

L'auto-hébergement de Khoj signifie que vos documents, conversations et historique de requêtes restent sur votre propre infrastructure. Vos fichiers ne sont jamais envoyés ailleurs qu'au fournisseur de modèle IA que vous configurez explicitement, vous donnant un contrôle total sur les données partagées et avec qui.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Khoj

Discuter avec Documents

Indexez vos PDF, notes et fichiers et posez-leur des questions en langage naturel — Khoj récupère le contexte pertinent et y répond en utilisant le modèle d'IA que vous avez choisi.

Intégration de la recherche web

SearXNG intégré permet à Khoj de récupérer et de résumer les informations actuelles du web sans acheminer les requêtes via une API de recherche tierce.

Bac à sable d'exécution de code

Exécutez du code Python dans un bac à sable Terrarium isolé afin que Khoj puisse effectuer des calculs, des analyses de données et des tâches de script dans le cadre d'une conversation.

Tout fournisseur de modèle d'IA

Connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou une instance Ollama locale — changez de fournisseurs sans modifier la façon dont vous interagissez avec Khoj.

Privé par défaut

Tous les documents, chats et embeddings restent sur votre VPS — rien n'est partagé au-delà du fournisseur de modèle d'IA que vous configurez.

Pourquoi exécuter Khoj sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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