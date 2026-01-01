Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé riche en fonctionnalités, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et d'e-books. Il scanne et catalogue automatiquement vos médias avec extraction automatique des métadonnées, et propose des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, le sens de lecture de droite à gauche pour les mangas, et le défilement continu pour les Webtoons.

Héberger Kavita sur votre propre VPS permet de rendre l'intégralité de votre collection accessible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel à domicile. La prise en charge multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que la prise en charge OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.