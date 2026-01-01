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Bibliothèque numérique auto-hébergée pour bandes dessinées, mangas, light novels et e-books, avec lecteurs dédiés et gestion multi-utilisateurs.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Kavita

Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé riche en fonctionnalités, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et d'e-books. Il scanne et catalogue automatiquement vos médias avec extraction automatique des métadonnées, et propose des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, le sens de lecture de droite à gauche pour les mangas, et le défilement continu pour les Webtoons.

Héberger Kavita sur votre propre VPS permet de rendre l'intégralité de votre collection accessible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel à domicile. La prise en charge multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que la prise en charge OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Kavita

Support universel des formats

Lisez les fichiers CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF et EPUB avec détection automatique du format et un rendu optimisé pour chaque type de fichier.

Lecteurs spécialisés

Les modes de lecture dédiés pour les bandes dessinées, les mangas (de droite à gauche), les livres électroniques et le défilement Webtoon s'adaptent automatiquement à chaque type de contenu.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Créez un nombre illimité de comptes utilisateur avec des rôles d'administrateur, de bibliothécaire et de lecteur, ainsi que des contrôles de restriction d'âge pour une navigation sécurisée en famille.

Métadonnées intelligentes

Kavita+ se connecte à Comic Vine, AniList et d'autres fournisseurs pour enrichir automatiquement votre bibliothèque avec des couvertures, des descriptions et des informations sur les créateurs.

Support OPDS & Tachiyomi

Accédez à votre bibliothèque via n'importe quelle application compatible OPDS ou l'extension Tachiyomi sur Android, vous offrant une flexibilité dans votre façon de lire.

Pourquoi exécuter Kavita sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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