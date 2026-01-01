Déployez Kavita en un clic.
Bibliothèque numérique auto-hébergée pour bandes dessinées, mangas, light novels et e-books, avec lecteurs dédiés et gestion multi-utilisateurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kavita
Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé riche en fonctionnalités, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et d'e-books. Il scanne et catalogue automatiquement vos médias avec extraction automatique des métadonnées, et propose des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, le sens de lecture de droite à gauche pour les mangas, et le défilement continu pour les Webtoons.
Héberger Kavita sur votre propre VPS permet de rendre l'intégralité de votre collection accessible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel à domicile. La prise en charge multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que la prise en charge OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.
Caractéristiques principales de Kavita
Support universel des formats
Lisez les fichiers CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF et EPUB avec détection automatique du format et un rendu optimisé pour chaque type de fichier.
Lecteurs spécialisés
Les modes de lecture dédiés pour les bandes dessinées, les mangas (de droite à gauche), les livres électroniques et le défilement Webtoon s'adaptent automatiquement à chaque type de contenu.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Créez un nombre illimité de comptes utilisateur avec des rôles d'administrateur, de bibliothécaire et de lecteur, ainsi que des contrôles de restriction d'âge pour une navigation sécurisée en famille.
Métadonnées intelligentes
Kavita+ se connecte à Comic Vine, AniList et d'autres fournisseurs pour enrichir automatiquement votre bibliothèque avec des couvertures, des descriptions et des informations sur les créateurs.
Support OPDS & Tachiyomi
Accédez à votre bibliothèque via n'importe quelle application compatible OPDS ou l'extension Tachiyomi sur Android, vous offrant une flexibilité dans votre façon de lire.
Pourquoi exécuter Kavita sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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