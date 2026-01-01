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Plateforme de karaoké auto-hébergée où les invités mettent des chansons en file d'attente depuis leurs navigateurs mobiles à l'aide de codes QR.

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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Karaoke Eternal

Karaoke Eternal est une plateforme de karaoké entièrement auto-hébergée qui transforme n'importe quel écran en affichage de karaoké. Les invités rejoignent une salle en scannant un code QR et mettent des chansons en file d'attente directement depuis leur navigateur mobile — aucune installation d'application n'est requise. L'hôte contrôle la lecture depuis n'importe quel navigateur, tandis que plusieurs salles indépendantes vous permettent d'exécuter des sessions simultanées avec des files d'attente séparées.

Les formats pris en charge incluent les pistes MP3+G avec paroles CDG, les MP3+G compressés, les vidéos de karaoké MP4 et les visualisations WebGL pour les pistes sans paroles. Les médias et les paramètres sont stockés dans une base de données SQLite intégrée sans service de base de données externe requis. La configuration initiale de l'administrateur s'effectue lors du premier accès via l'interface web. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient votre bibliothèque de karaoké privée et toujours disponible chaque fois qu'une fête commence.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Karaoke Eternal

File d'attente mobile de titres

Les invités scannent un code QR et mettent des chansons en file d'attente directement depuis leur navigateur mobile — aucune application à télécharger ni compte à créer.

Salons de groupe multiples

Organisez des sessions de karaoké simultanées dans des salles indépendantes, chacune avec sa propre file d'attente et son propre lecteur, idéal pour les grands lieux ou événements.

CDG et Support vidéo

Lire des pistes MP3+G synchronisées CDG, des vidéos de karaoké MP4 et des visualisations WebGL pour les pistes sans superposition de paroles.

Mises à jour en direct de la file d'attente

Les hôtes et les invités voient la file d'attente en direct se mettre à jour en temps réel sur tous les appareils connectés à la même salle.

Aucune application requise

Toute l'expérience karaoké se déroule dans le navigateur — les invités mettent des chansons en file d'attente et les hôtes gèrent la lecture sans rien installer.

Pourquoi exécuter Karaoke Eternal sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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