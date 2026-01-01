Déployez Kapowarr en un clic.
Gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui télécharge, organise et gère automatiquement votre collection de bandes dessinées numériques.
Sélectionnez un forfait VPS pour Kapowarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kapowarr
Kapowarr est un gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé conçu pour l'écosystème arr, destiné à automatiser le téléchargement, le renommage et l'organisation des numéros de bandes dessinées numériques, des volumes et des romans graphiques. À l'instar de Sonarr pour les séries télévisées ou de Radarr pour les films, Kapowarr vous permet d'ajouter les titres que vous souhaitez suivre, puis recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès qu'ils sont disponibles à partir d'une gamme de sources prises en charge.
L'application peut importer des bibliothèques de bandes dessinées existantes, convertir les formats de fichiers et organiser les fichiers selon des schémas de nommage personnalisables. L'exécution de Kapowarr sur un VPS maintient votre bibliothèque accessible de n'importe où tout en automatisant le travail de maintenance qui nécessiterait autrement un effort manuel continu.
Caractéristiques principales de Kapowarr
Téléchargements automatisés des problèmes
Ajoutez les volumes que vous souhaitez suivre et Kapowarr recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès leur publication.
Importation et organisation de la bibliothèque
Importez une bibliothèque de bandes dessinées existante et laissez Kapowarr renommer, déplacer et organiser les fichiers selon votre schéma de nommage préféré.
Téléchargement multi-sources
Téléchargez depuis les liens DDL, Pixeldrain, Mega et de nombreuses autres sources avec des préférences de qualité et de format configurables.
Conversion de format
Extraire et convertir automatiquement les fichiers d'archive téléchargés vers votre format de bande dessinée préféré pendant le processus d'importation.
Recherche manuelle et automatique
Utilisez la recherche surveillée en un clic pour récupérer des volumes entiers automatiquement, ou parcourez et choisissez des versions spécifiques avec la recherche manuelle.
Pourquoi exécuter Kapowarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic