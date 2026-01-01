Déployez Jotty en un clic.
Application légère de prise de notes et de gestion de tâches basée sur des fichiers, avec support Markdown et des tableaux Kanban — aucune base de données requise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jotty
Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON — aucune base de données à maintenir. Il associe un éditeur WYSIWYG TipTap pour les notes enrichies et les checklists avec des tableaux Kanban et un suivi du temps basique, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité inutile.
Exécuter Jotty sur votre propre VPS signifie que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil, et exemptes de frais d'abonnement. Le support multi-utilisateur avec un panneau d'administration permet aux familles ou aux petites équipes de partager une seule instance avec des collections de notes séparées et un partage collaboratif optionnel via des liens.
Caractéristiques principales de Jotty
Stockage de fichiers
Les notes et les tâches sont enregistrées sous forme de fichiers Markdown et JSON — faciles à sauvegarder, à gérer les versions ou à migrer sans outils d'exportation propriétaires.
Éditeur de texte enrichi
L'éditeur WYSIWYG propulsé par TipTap prend en charge Markdown, les blocs de code avec coloration syntaxique et les listes de contrôle glisser-déposer pour une prise de notes productive.
Tableaux Kanban
Visualisez les flux de travail des tâches avec des tableaux de projet de style Kanban et un suivi du temps intégré, sans déployer une plateforme de gestion de projet lourde.
Accès multi-utilisateurs
Le panneau d'administration prend en charge plusieurs comptes d'utilisateur avec des collections de notes séparées et des liens partageables pour une collaboration sélective.
Pourquoi exécuter Jotty sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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