Déployez Joplin Server en un clic.
Backend de synchronisation auto-hébergé pour Joplin, gardant vos notes et pièces jointes privées sur tous les appareils.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Joplin Server
Joplin Server est le backend de synchronisation auto-hébergé pour l'application de prise de notes open-source populaire Joplin. Il fournit un hub sécurisé et privé pour synchroniser les notes, les tâches, les carnets de notes et les pièces jointes sur les clients de bureau, mobiles et terminaux — sans dépendre de services cloud tiers comme Dropbox ou OneDrive.
Héberger Joplin Server sur votre propre VPS signifie que votre base de connaissances personnelle reste entièrement sous votre contrôle. Vous définissez les limites de stockage, les politiques de sauvegarde et choisissez d'activer ou non le chiffrement de bout en bout — pas de frais d'abonnement, pas d'exploration de données et pas de verrouillage de plateforme.
Caractéristiques principales de Joplin Server
Synchronisation des notes privées
Synchronisez les notes, les carnets de notes et les pièces jointes sur tous vos appareils via votre propre serveur, sans qu'aucun service cloud tiers ne gère vos données.
Chiffrement de bout en bout
Protégez le contenu des notes avec le chiffrement côté client afin que vous seul puissiez lire vos notes — même le serveur ne voit jamais le texte en clair.
Support multi-utilisateur
Créez des comptes séparés pour les membres de votre famille ou vos collègues, chacun avec sa propre collection de notes et des quotas de stockage configurables.
Partage de notes
Partagez des notes individuelles ou des carnets de notes avec d'autres utilisateurs de Joplin Server et gérez les autorisations d'accès directement depuis les applications clientes.
Toutes les plateformes client
Connectez les clients Joplin sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android — chaque appareil se synchronise avec le même serveur via le protocole de synchronisation standard de Joplin.
Pourquoi exécuter Joplin Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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