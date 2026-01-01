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Backend de synchronisation auto-hébergé pour Joplin, gardant vos notes et pièces jointes privées sur tous les appareils.

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KVM 1
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Joplin Server

Joplin Server est le backend de synchronisation auto-hébergé pour l'application de prise de notes open-source populaire Joplin. Il fournit un hub sécurisé et privé pour synchroniser les notes, les tâches, les carnets de notes et les pièces jointes sur les clients de bureau, mobiles et terminaux — sans dépendre de services cloud tiers comme Dropbox ou OneDrive.

Héberger Joplin Server sur votre propre VPS signifie que votre base de connaissances personnelle reste entièrement sous votre contrôle. Vous définissez les limites de stockage, les politiques de sauvegarde et choisissez d'activer ou non le chiffrement de bout en bout — pas de frais d'abonnement, pas d'exploration de données et pas de verrouillage de plateforme.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Joplin Server

Synchronisation des notes privées

Synchronisez les notes, les carnets de notes et les pièces jointes sur tous vos appareils via votre propre serveur, sans qu'aucun service cloud tiers ne gère vos données.

Chiffrement de bout en bout

Protégez le contenu des notes avec le chiffrement côté client afin que vous seul puissiez lire vos notes — même le serveur ne voit jamais le texte en clair.

Support multi-utilisateur

Créez des comptes séparés pour les membres de votre famille ou vos collègues, chacun avec sa propre collection de notes et des quotas de stockage configurables.

Partage de notes

Partagez des notes individuelles ou des carnets de notes avec d'autres utilisateurs de Joplin Server et gérez les autorisations d'accès directement depuis les applications clientes.

Toutes les plateformes client

Connectez les clients Joplin sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android — chaque appareil se synchronise avec le même serveur via le protocole de synchronisation standard de Joplin.

Pourquoi exécuter Joplin Server sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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