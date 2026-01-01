Déployez Joomla en un clic.
Puissant CMS open source pour la création de sites web dynamiques, de portails et d'applications web avec support multilingue.
Sélectionnez un forfait VPS pour Joomla
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Joomla
Joomla est un système de gestion de contenu (CMS) open source mature, avec plus de 100 millions de téléchargements. Il propulse tout, des blogs personnels et portails communautaires aux applications d'entreprise et sites gouvernementaux. Sa gestion avancée des utilisateurs, son support multilingue intégré pour plus de 75 langues et ses milliers d'extensions en font l'une des plateformes CMS les plus flexibles disponibles.
Héberger Joomla sur votre propre VPS vous offre des ressources dédiées, un contrôle total sur la configuration PHP et MySQL, et aucune restriction liée à l'hébergement partagé. Ainsi, votre site peut évoluer avec votre audience sans performances imprévisibles ni frais par visiteur.
Caractéristiques principales de Joomla
Multilingue intégré
Gérer le contenu dans plus de 75 langues de manière native — sans nécessiter de plugins tiers, ce qui le rend idéal pour les entreprises et organisations internationales.
Contrôle d'accès avancé
Définissez des autorisations granulaires avec plusieurs groupes d'utilisateurs et niveaux d'accès, vous permettant de contrôler précisément qui peut créer, modifier ou publier du contenu.
Des milliers d'extensions
Étendez Joomla avec des templates, des composants, des modules et des plugins du répertoire d'extensions Joomla pour ajouter toutes les fonctionnalités dont votre site a besoin.
Outils SEO intégrés
Générer des URL conviviales, des méta-descriptions et des sitemaps prêts à l'emploi pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche sans plugins supplémentaires.
Gestion des versions du contenu
Suivez chaque modification apportée aux articles et revenez à n'importe quelle version précédente, protégeant votre contenu des modifications accidentelles ou des révisions indésirables.
Pourquoi exécuter Joomla sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.