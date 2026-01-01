Joomla est un système de gestion de contenu (CMS) open source mature, avec plus de 100 millions de téléchargements. Il propulse tout, des blogs personnels et portails communautaires aux applications d'entreprise et sites gouvernementaux. Sa gestion avancée des utilisateurs, son support multilingue intégré pour plus de 75 langues et ses milliers d'extensions en font l'une des plateformes CMS les plus flexibles disponibles.

Héberger Joomla sur votre propre VPS vous offre des ressources dédiées, un contrôle total sur la configuration PHP et MySQL, et aucune restriction liée à l'hébergement partagé. Ainsi, votre site peut évoluer avec votre audience sans performances imprévisibles ni frais par visiteur.