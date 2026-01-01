Déployez JobOps en un clic.
Pipeline de recherche d'emploi auto-hébergé qui parcourt les sites d'offres, adapte les CV, évalue la pertinence et suit chaque candidature depuis un tableau de bord unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec JobOps
JobOps applique les principes DevOps à la recherche d'emploi. Il recherche sur LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna et plus de 10 autres sites d'emploi depuis un seul écran, évalue chaque résultat par rapport à votre profil, génère un CV adapté au poste et suit chaque candidature en un seul endroit. Il ne postule délibérément pas automatiquement — les recruteurs peuvent détecter les soumissions automatisées, donc JobOps vous offre la rapidité sans sacrifier la qualité.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient votre CV, votre historique de recherche, vos jetons de suivi Gmail et vos clés de fournisseur d'IA sous votre contrôle total au lieu d'être hébergés par un SaaS tiers. Le pipeline stocke toutes les données localement dans SQLite, ainsi que les PDF générés, afin que l'historique complet de chaque recherche et candidature reste sur l'infrastructure que vous possédez.
Caractéristiques principales de JobOps
Recherche multi-tableau
Récupérez les données de plus de 10 sites d'offres d'emploi, y compris LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe et Seek, à partir d'une seule interface de recherche.
Notation d'adéquation par IA
Évaluez chaque emploi de 0 à 100 par rapport à votre profil afin de vous concentrer uniquement sur les postes qui valent la peine d'être postulés, au lieu de trier manuellement des centaines d'offres.
Génération de CV personnalisée
Réécrivez votre CV pour chaque poste automatiquement, exportez-le au format PDF soigné localement ou via une intégration Reactive Resume.
Boîte de réception de suivi Gmail
Connectez Gmail et détectez automatiquement les invitations à des entretiens, les offres et les refus pour mettre à jour le statut des candidatures sans feuilles de calcul.
Apportez votre propre IA
Connectez OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI tel que Ollama ou LM Studio.
Vérifications du parrainage de visa
Vérifiez le statut de parrainage de visa britannique sur les annonces et n'affichez que les postes qui correspondent à vos exigences en matière d'autorisation de travail.
Pourquoi exécuter JobOps sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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