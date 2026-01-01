Déployez Jellystat en un clic.
Tableau de bord open source de statistiques et d'analyses pour le serveur multimédia Jellyfin, avec suivi détaillé de la lecture et analyses des utilisateurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jellystat
Jellystat est une application de statistiques open source conçue spécifiquement pour le serveur multimédia Jellyfin, inspirée du style d'analyse de Tautulli pour Plex. Elle se connecte à l'API de votre serveur Jellyfin et collecte en continu les données de lecture, l'activité des utilisateurs et les informations de la bibliothèque, présentant le tout via des graphiques interactifs et des tableaux de bord détaillés par utilisateur.
L'auto-hébergement de Jellystat sur un VPS garde votre historique de visionnage et les analyses de votre serveur entièrement sous votre contrôle, à l'abri des services de suivi tiers. Une base de données PostgreSQL incluse conserve les données de lecture historiques lors des mises à jour des conteneurs, et le système de sauvegarde intégré enregistre vos statistiques et votre configuration afin que les analyses survivent aux mises à niveau et aux migrations sans exportations manuelles.
Caractéristiques principales de Jellystat
Suivi de lecture
Chaque flux Jellyfin est enregistré avec l'utilisateur, l'élément, l'appareil et la durée de visionnage afin que vous ayez un historique complet de l'activité du serveur multimédia.
Informations sur l'activité de l'utilisateur
Les tableaux de bord par utilisateur affichent le temps de visionnage, le contenu préféré et les habitudes de visionnage dans tout le foyer pour des analyses transparentes de l'utilisation des médias.
Statistiques de la bibliothèque
Des analyses détaillées des films, émissions et autres contenus par genre, codec et résolution révèlent la structure de votre bibliothèque multimédia.
Sauvegardes intégrées
La sauvegarde et la restauration en un clic pour la base de données Jellystat protègent vos statistiques historiques lors des mises à niveau, des migrations et des changements d'hôte.
Authentification sécurisée
La connexion basée sur JWT protège le tableau de bord d'analyse de l'accès public sans dépendre des comptes utilisateur Jellyfin pour la connexion.
Pourquoi exécuter Jellystat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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