Jusqu'à 69% de réduction sur Jellyseerr

Déployez Jellyseerr en un clic.

Outil de gestion des demandes de contenus qui permet aux utilisateurs de découvrir et de demander des films ou des séries pour Jellyfin, Emby et Plex.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99MAD/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Jellyseerr en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour Jellyseerr

63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Jellyseerr

Jellyseerr est une interface de gestion et de demande de médias pour les serveurs multimédias auto-hébergés, conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen élégant de découvrir et de demander du contenu sans accès direct à Sonarr ou Radarr. Les utilisateurs parcourent un catalogue riche, soumettent des demandes et reçoivent des notifications lorsque le contenu devient disponible — tandis que les administrateurs approuvent les demandes et gèrent leur exécution via un tableau de bord épuré.

L'auto-hébergement de Jellyseerr avec votre serveur multimédia conserve tout l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les identifiants d'intégration sur votre propre VPS. Les utilisateurs peuvent parcourir et demander du contenu 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec une authentification unique (SSO) à partir de leurs comptes Jellyfin, Emby ou Plex existants, rendant l'expérience fluide dès leur connexion.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Jellyseerr

Jellyfin SSO

Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants Jellyfin, Emby ou Plex existants — aucune création de compte séparée n'est requise pour vos utilisateurs de serveur multimédia existants.

Intégration Sonarr et Radarr

Les requêtes approuvées sont envoyées directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et l'ajout à la bibliothèque sans étapes manuelles de l'administrateur.

Workflow de validation de demande

Les administrateurs examinent les demandes en attente à partir d'un tableau de bord centralisé et les approuvent ou les refusent en un seul clic avant que l'exécution ne commence.

Permissions granulaires

Le contrôle d'accès basé sur les rôles avec des quotas et des limites de requêtes par utilisateur empêche tout utilisateur unique de surcharger les files d'attente de téléchargement.

Notifications multicanal

Avertir les utilisateurs via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover et webhooks lorsque le contenu qu'ils ont demandé est disponible.

Pourquoi exécuter Jellyseerr sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées

Déployer
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

Déployer
AllTube

AllTube

Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.