Déployez Jellyfin en un clic.
Serveur multimédia gratuit et open source pour diffuser votre médiathèque personnelle (films, séries TV et musique) sur n'importe quel appareil.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jellyfin
Jellyfin est le principal serveur multimédia gratuit et open source — une alternative communautaire à Plex et Emby, sans fonctionnalités payantes, sans suivi et sans verrouillage propriétaire. Il diffuse votre collection multimédia personnelle sur les téléphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs intelligents et les applications dédiées sur Roku, Android TV, Apple TV et Fire TV, avec récupération automatique des métadonnées et transcodage accéléré par le matériel.
L'auto-hébergement de Jellyfin sur un VPS vous donne un accès 24h/24 et 7j/7 à votre médiathèque depuis n'importe où dans le monde, avec une bande passante dédiée pour les flux simultanés et sans dépendre de votre connexion internet domestique. Vos médias, votre historique de visionnage et vos préférences utilisateur restent entièrement sous votre contrôle, sans aucun frais d'abonnement.
Caractéristiques principales de Jellyfin
Transcodage matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et VA-API permet un transcodage fluide en temps réel pour les appareils qui ne peuvent pas lire le format source nativement.
TV en direct et enregistreur numérique
Connectez des tuners réseau comme HDHomeRun ou des sources M3U pour regarder et enregistrer des diffusions en direct directement via l'interface Jellyfin.
Applications multiplateformes
Les applications natives pour Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV et Apple TV permettent à tout appareil domestique d'accéder à la bibliothèque multimédia sans navigateur.
Permissions multi-utilisateurs
Créez des comptes séparés pour les membres de la famille avec des bibliothèques individuelles, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu par utilisateur.
Sessions SyncPlay
Regardez le même contenu simultanément avec des amis ou de la famille à distance, avec une lecture synchronisée et une file d'attente partagée.
Pourquoi exécuter Jellyfin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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