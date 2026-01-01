Déployez Isso en un clic.
Serveur de commentaires léger et auto-hébergé pour les blogs et les sites statiques, exempt de suivi par des tiers.
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Ce que vous pouvez construire avec Isso
Isso est un serveur de commentaires léger et auto-hébergé, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus et aux services tiers similaires. Il stocke tous les commentaires dans une base de données SQLite sur votre propre serveur, éliminant ainsi les pixels de suivi tiers et les dépendances JavaScript externes des navigateurs de vos visiteurs de site web.
Contrairement aux services de commentaires basés sur le cloud qui monétisent les données des utilisateurs, Isso conserve les commentaires de vos lecteurs sur une infrastructure que vous possédez. Il prend en charge le formatage Markdown, les fils de discussion de commentaires, les notifications par e-mail, les files d'attente de modération et une interface d'administration intégrée — tout ce qui est nécessaire pour une configuration de commentaires professionnelle sans les compromis sur la vie privée des services hébergés.
Caractéristiques principales de Isso
Confidentialité par défaut
Tous les commentaires sont stockés dans votre propre base de données SQLite, sans scripts de suivi tiers ni analyses injectés dans les navigateurs de vos visiteurs.
Markdown dans les commentaires
Les lecteurs peuvent formater leurs commentaires avec Markdown, y compris le gras, l'italique, les liens et les blocs de code, sans aucune configuration supplémentaire.
Notifications par courriel
Recevez des alertes par e-mail pour les nouveaux commentaires et réponses via SMTP, vous tenant informé sans obliger les lecteurs à créer des comptes.
Modération des commentaires
Mettre les commentaires en file d'attente de modération avant publication, avec auto-approbation facultative pour les adresses e-mail précédemment vérifiées.
Interface web d'administration
L'interface d'administration intégrée et protégée par mot de passe vous permet d'approuver, de modifier ou de supprimer n'importe quel commentaire sans toucher directement à la base de données.
Pourquoi exécuter Isso sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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