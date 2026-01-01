Déployez Invidious par installation en un clic.
Interface alternative respectueuse de la vie privée pour YouTube — regardez des vidéos sans publicités, sans suivi ni compte Google.
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Ce que vous pouvez construire avec Invidious
Invidious est une interface alternative open-source pour YouTube, respectueuse de la vie privée, qui permet aux spectateurs de regarder des vidéos, de parcourir des chaînes et de suivre des abonnements sans s'exposer au suivi, à la publicité ou aux exigences de compte de YouTube. L'interface web récupère les données vidéo via un proxy côté serveur, ainsi YouTube ne voit jamais l'adresse IP du spectateur, l'empreinte numérique de son navigateur ou ses cookies de session — seule l'adresse IP de l'instance Invidious apparaît dans les journaux de YouTube.
L'auto-hébergement d'Invidious sur votre VPS vous offre une expérience de visionnage YouTube personnelle et sans publicité, ainsi que la possibilité de partager avec vos amis et votre famille. Les abonnements, les listes de lecture et l'historique de visionnage résident dans une base de données PostgreSQL privée sur votre serveur plutôt que dans votre compte Google, et les flux RSS vous permettent de suivre des chaînes sans jamais ouvrir youtube.com.
Caractéristiques principales de Invidious
Aucun suivi ni publicité
Les vidéos sont acheminées via votre serveur proxy, de sorte que YouTube ne voit jamais les adresses IP des spectateurs, les empreintes numériques des navigateurs, ni les données comportementales — et il n'y a pas de publicités pré-roll ou mid-roll.
Aucun compte Google requis
Regardez des vidéos, abonnez-vous à des chaînes, créez des listes de lecture et suivez l'historique de visionnage sans jamais vous connecter à un compte Google ni accepter les conditions d'utilisation de YouTube.
Abonnements et flux
Abonnez-vous aux chaînes YouTube via un compte local sur votre instance Invidious, avec des flux RSS optionnels pour suivre les chaînes dans n'importe quel lecteur de flux.
Qualité et choix du codec
Choisissez la qualité vidéo, le codec (VP9, AV1, H.264), et la langue audio manuellement plutôt que de laisser la qualité automatique de YouTube décider pour vous.
Mode sombre et thèmes
Plusieurs thèmes intégrés, y compris un mode sombre épuré, ainsi qu'une interface utilisateur polie et minimale sans le moteur de recommandation de YouTube ni l'encombrement de la barre latérale.
API JSON pour les outils
Une API REST complète expose les données vidéo, les informations sur les chaînes et les résultats de recherche afin que les outils externes puissent s'intégrer sans avoir à extraire le HTML.
Pourquoi exécuter Invidious sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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