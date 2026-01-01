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Interface alternative respectueuse de la vie privée pour YouTube — regardez des vidéos sans publicités, sans suivi ni compte Google.

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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Invidious

Invidious est une interface alternative open-source pour YouTube, respectueuse de la vie privée, qui permet aux spectateurs de regarder des vidéos, de parcourir des chaînes et de suivre des abonnements sans s'exposer au suivi, à la publicité ou aux exigences de compte de YouTube. L'interface web récupère les données vidéo via un proxy côté serveur, ainsi YouTube ne voit jamais l'adresse IP du spectateur, l'empreinte numérique de son navigateur ou ses cookies de session — seule l'adresse IP de l'instance Invidious apparaît dans les journaux de YouTube.

L'auto-hébergement d'Invidious sur votre VPS vous offre une expérience de visionnage YouTube personnelle et sans publicité, ainsi que la possibilité de partager avec vos amis et votre famille. Les abonnements, les listes de lecture et l'historique de visionnage résident dans une base de données PostgreSQL privée sur votre serveur plutôt que dans votre compte Google, et les flux RSS vous permettent de suivre des chaînes sans jamais ouvrir youtube.com.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Invidious

Aucun suivi ni publicité

Les vidéos sont acheminées via votre serveur proxy, de sorte que YouTube ne voit jamais les adresses IP des spectateurs, les empreintes numériques des navigateurs, ni les données comportementales — et il n'y a pas de publicités pré-roll ou mid-roll.

Aucun compte Google requis

Regardez des vidéos, abonnez-vous à des chaînes, créez des listes de lecture et suivez l'historique de visionnage sans jamais vous connecter à un compte Google ni accepter les conditions d'utilisation de YouTube.

Abonnements et flux

Abonnez-vous aux chaînes YouTube via un compte local sur votre instance Invidious, avec des flux RSS optionnels pour suivre les chaînes dans n'importe quel lecteur de flux.

Qualité et choix du codec

Choisissez la qualité vidéo, le codec (VP9, AV1, H.264), et la langue audio manuellement plutôt que de laisser la qualité automatique de YouTube décider pour vous.

Mode sombre et thèmes

Plusieurs thèmes intégrés, y compris un mode sombre épuré, ainsi qu'une interface utilisateur polie et minimale sans le moteur de recommandation de YouTube ni l'encombrement de la barre latérale.

API JSON pour les outils

Une API REST complète expose les données vidéo, les informations sur les chaînes et les résultats de recherche afin que les outils externes puissent s'intégrer sans avoir à extraire le HTML.

Pourquoi exécuter Invidious sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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