Déployez Inkscape en un clic.
Éditeur de graphiques vectoriels libre et open source, accessible depuis n'importe quel navigateur via un environnement de bureau hébergé dans le cloud.
Sélectionnez un forfait VPS pour Inkscape
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Inkscape
Inkscape est le principal éditeur de graphiques vectoriels open source pour la création de logos, d'icônes, d'illustrations et de diagrammes techniques au format SVG. Ce modèle exécute l'application de bureau Inkscape complète via KasmVNC, la rendant accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans rien installer localement.
Héberger Inkscape sur un VPS vous offre un espace de travail de conception persistant qui vous suit sur tous vos appareils. Vos extensions personnalisées, palettes, modèles et fichiers de projet sont toujours disponibles, et l'environnement est sécurisé derrière HTTPS avec authentification par mot de passe — aucun VPN ou synchronisation de bureau n'est requis.
Caractéristiques principales de Inkscape
Bureau accessible via navigateur
L'application Inkscape complète s'exécute dans votre navigateur via KasmVNC, vous donnant accès à votre espace de travail de conception depuis n'importe quel appareil.
Édition SVG-native
Inkscape fonctionne directement avec la géométrie SVG, ainsi les illustrations s'adaptent à n'importe quelle résolution sans perte de qualité — idéal pour le web et l'impression.
Édition avancée de nœud
Des outils précis de manipulation de courbes de Bézier et de nœuds vous donnent un contrôle total sur les tracés pour l'illustration détaillée et le travail d'icônes.
Extensions et Scripting
Des centaines d'extensions intégrées et communautaires permettent l'automatisation, des effets personnalisés et des intégrations de flux de travail directement dans Inkscape.
Workspace persistant
Les fichiers de projet, les polices, les palettes et les préférences persistent d'une session à l'autre dans un volume Docker nommé, survivant aux redémarrages et aux mises à jour des conteneurs.
Pourquoi exécuter Inkscape sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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