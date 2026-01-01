HuggingChat (interface de chat) est la base de code open source derrière huggingface.co/chat, développée par Hugging Face comme une interface utilisateur soignée et personnalisable pour les grands modèles de langage. Contrairement aux applications de chat propriétaires, elle utilise le protocole de l'API OpenAI, de sorte que le même déploiement peut communiquer avec le routeur des fournisseurs d'inférence Hugging Face, OpenRouter, un serveur llama.cpp local, Ollama, ou tout autre point de terminaison compatible, simplement en échangeant une URL et une clé.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque conversation, appel d'outil MCP et fichier téléchargé sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous donnant accès à des milliers de modèles ouverts et propriétaires via le backend d'inférence de votre choix.