Déployez HuggingChat (Chat UI) : installation en un clic.
Interface de chat SvelteKit open source qui alimente HuggingChat et se connecte à n'importe quel point de terminaison de modèle compatible OpenAI.
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Ce que vous pouvez construire avec HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (interface de chat) est la base de code open source derrière huggingface.co/chat, développée par Hugging Face comme une interface utilisateur soignée et personnalisable pour les grands modèles de langage. Contrairement aux applications de chat propriétaires, elle utilise le protocole de l'API OpenAI, de sorte que le même déploiement peut communiquer avec le routeur des fournisseurs d'inférence Hugging Face, OpenRouter, un serveur llama.cpp local, Ollama, ou tout autre point de terminaison compatible, simplement en échangeant une URL et une clé.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque conversation, appel d'outil MCP et fichier téléchargé sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous donnant accès à des milliers de modèles ouverts et propriétaires via le backend d'inférence de votre choix.
Caractéristiques principales de HuggingChat (Chat UI)
Routeur compatible OpenAI
Pointez vers le routeur Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ou toute URL compatible OpenAI et accédez instantanément à leur catalogue complet de modèles.
Routage omnicanal intelligent
Le routeur LLM intégré sélectionne automatiquement le meilleur modèle par requête — multimodal, d'appel d'outils ou par défaut — sans exposer la complexité aux utilisateurs finaux.
Appel d'outil MCP
Connectez les serveurs du protocole de contexte de modèle afin que les discussions puissent exécuter des recherches web, du code et des outils personnalisés, avec les résultats diffusés en retour dans la conversation.
Conversations multimodales
Envoyez des images, des pièces jointes et des entrées vocales à des modèles de vision et de type Whisper qui prennent en charge les entrées multimodales via le fournisseur de votre choix.
Historique de discussion persistant
MongoDB intégré stocke les conversations, les paramètres et les assistants par utilisateur afin que l'historique survive aux redémarrages et suive les utilisateurs sur tous les appareils.
Personnalisation de la marque
Remplacez le nom de l'application, la description et les ressources pour déployer un produit de chat interne entièrement personnalisé pour votre équipe ou vos clients.
Pourquoi exécuter HuggingChat (Chat UI) sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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