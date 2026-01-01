Homer est un tableau de bord léger et open-source qui transforme votre collection de services auto-hébergés en une page d'accueil propre et organisée. Entièrement configuré via un seul fichier YAML, il ne nécessite aucune base de données ni aucun backend — juste quelques lignes pour construire un portail soigné pour chaque application sur votre serveur. Les modifications apportées au fichier de configuration prennent effet immédiatement après l'actualisation de la page, ce qui rend la maintenance de votre tableau de bord sans effort.

L'auto-hébergement de Homer sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément à partir de fichiers statiques et peut être personnalisé sans limites. Avec le support PWA, il s'installe sur les appareils mobiles comme une application native, vous donnant, à vous et à votre équipe, un accès rapide à tous vos services depuis n'importe où.