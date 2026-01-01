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Un tableau de bord statique ultra-simple pour organiser tous vos services auto-hébergés sur une seule et belle page d'accueil.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
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63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Homer

Homer est un tableau de bord léger et open-source qui transforme votre collection de services auto-hébergés en une page d'accueil propre et organisée. Entièrement configuré via un seul fichier YAML, il ne nécessite aucune base de données ni aucun backend — juste quelques lignes pour construire un portail soigné pour chaque application sur votre serveur. Les modifications apportées au fichier de configuration prennent effet immédiatement après l'actualisation de la page, ce qui rend la maintenance de votre tableau de bord sans effort.

L'auto-hébergement de Homer sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément à partir de fichiers statiques et peut être personnalisé sans limites. Avec le support PWA, il s'installe sur les appareils mobiles comme une application native, vous donnant, à vous et à votre équipe, un accès rapide à tous vos services depuis n'importe où.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Homer

Configuration YAML

Définissez l'intégralité de votre tableau de bord dans un seul fichier config.yml — aucune base de données, aucun backend et aucun redémarrage n'est nécessaire pour voir les changements.

Cartes de service intelligentes

Affichez les indicateurs d'état en direct de vos services, montrant s'ils sont accessibles directement depuis le tableau de bord en un coup d'œil.

Recherche floue

Trouvez rapidement n'importe quel service ou lien grâce à la recherche floue intégrée et aux raccourcis clavier pour une navigation rapide et pilotée par le clavier.

Support PWA

Installez Homer comme une application web progressive sur n'importe quel appareil pour un accès instantané et sans marque-page à vos services auto-hébergés.

Personnalisation du thème

Choisissez parmi des thèmes communautaires comme Catppuccin et Dracula, ou écrivez vos propres remplacements CSS pour correspondre à n'importe quel style.

Pourquoi exécuter Homer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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