Déployez Homer en un clic.
Un tableau de bord statique ultra-simple pour organiser tous vos services auto-hébergés sur une seule et belle page d'accueil.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homer
Homer est un tableau de bord léger et open-source qui transforme votre collection de services auto-hébergés en une page d'accueil propre et organisée. Entièrement configuré via un seul fichier YAML, il ne nécessite aucune base de données ni aucun backend — juste quelques lignes pour construire un portail soigné pour chaque application sur votre serveur. Les modifications apportées au fichier de configuration prennent effet immédiatement après l'actualisation de la page, ce qui rend la maintenance de votre tableau de bord sans effort.
L'auto-hébergement de Homer sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément à partir de fichiers statiques et peut être personnalisé sans limites. Avec le support PWA, il s'installe sur les appareils mobiles comme une application native, vous donnant, à vous et à votre équipe, un accès rapide à tous vos services depuis n'importe où.
Caractéristiques principales de Homer
Configuration YAML
Définissez l'intégralité de votre tableau de bord dans un seul fichier config.yml — aucune base de données, aucun backend et aucun redémarrage n'est nécessaire pour voir les changements.
Cartes de service intelligentes
Affichez les indicateurs d'état en direct de vos services, montrant s'ils sont accessibles directement depuis le tableau de bord en un coup d'œil.
Recherche floue
Trouvez rapidement n'importe quel service ou lien grâce à la recherche floue intégrée et aux raccourcis clavier pour une navigation rapide et pilotée par le clavier.
Support PWA
Installez Homer comme une application web progressive sur n'importe quel appareil pour un accès instantané et sans marque-page à vos services auto-hébergés.
Personnalisation du thème
Choisissez parmi des thèmes communautaires comme Catppuccin et Dracula, ou écrivez vos propres remplacements CSS pour correspondre à n'importe quel style.
Pourquoi exécuter Homer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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