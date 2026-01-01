Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui sert de hub central pour tous vos services auto-hébergés. Entièrement configurable via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système en temps réel et l'état des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique signifie qu'il se charge instantanément et ne nécessite que des ressources serveur minimales.

Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique qui se met à jour automatiquement et reflète votre infrastructure en temps réel — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, garantissant la précision de votre tableau de bord à mesure que votre stack se développe, sans nécessiter de reconfiguration manuelle.