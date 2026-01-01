Déployez la page d'accueil avec une installation en un clic.
Tableau de bord d'application moderne et entièrement statique avec découverte automatique des conteneurs Docker et plus de 100 intégrations de services.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homepage
Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui sert de hub central pour tous vos services auto-hébergés. Entièrement configurable via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système en temps réel et l'état des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique signifie qu'il se charge instantanément et ne nécessite que des ressources serveur minimales.
Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique qui se met à jour automatiquement et reflète votre infrastructure en temps réel — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, garantissant la précision de votre tableau de bord à mesure que votre stack se développe, sans nécessiter de reconfiguration manuelle.
Caractéristiques principales de Homepage
Docker Découverte automatique
Détecte automatiquement les conteneurs actifs via le socket Docker et les ajoute à votre tableau de bord sans saisie manuelle.
Plus de 100 intégrations de services
Affichez les données en direct de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox et de dizaines d'autres services auto-hébergés populaires directement sur les widgets du tableau de bord.
Configuration basée sur YAML
Versionnez l'intégralité de la configuration de votre tableau de bord dans des fichiers YAML, ce qui facilite grandement sa réplication ou sa migration d'un environnement à l'autre.
Widgets de ressources système
Les widgets intégrés affichent l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque en temps réel afin que vous puissiez surveiller la santé du serveur depuis votre page d'accueil.
CSS et JS personnalisés
Injectez du CSS et du JavaScript personnalisés pour personnaliser l'apparence du tableau de bord au-delà des options de thème intégrées.
Pourquoi exécuter Homepage sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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