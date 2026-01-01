Déployez Home Gallery avec une installation en un clic.
Galerie photo et vidéo auto-hébergée et basée sur navigateur, avec recherche d'images similaires, reconnaissance faciale et géolocalisation.
Sélectionnez un forfait VPS pour Home Gallery
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Home Gallery
Home Gallery est une galerie web auto-hébergée open source pour les archives personnelles de photos et de vidéos. Elle indexe vos médias sur le disque, extrait les métadonnées EXIF, génère des aperçus multi-résolutions et offre une expérience de navigation rapide à défilement infini qui fonctionne aussi bien sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau — sans rien télécharger vers un service cloud tiers.
Ce qui la distingue, c'est la découverte basée sur le contenu. Home Gallery utilise des modèles TensorFlow pour intégrer chaque photo afin de rechercher des images similaires, effectue la détection des visages afin que vous puissiez naviguer par personne, et géocode inversement les coordonnées GPS en noms de lieux lisibles. Les fichiers originaux restent intacts et peuvent même être déplacés hors ligne une fois les aperçus générés, ce qui la rend bien adaptée aux archives à long terme qui s'étendent sur plusieurs disques.
Caractéristiques principales de Home Gallery
Recherche d'images similaires
Choisissez n'importe quelle photo et faites apparaître des clichés visuellement similaires dans l'ensemble de l'archive — trouvez chaque image de coucher de soleil, de plage ou d'animal de compagnie sans étiquetage manuel.
Détection de visage
Les visages sont détectés automatiquement et regroupés, de sorte que parcourir toutes les photos d'une personne se fait en un seul clic, au lieu d'une tâche fastidieuse de marquage photo par photo.
Recherche géographique inversée
Les coordonnées GPS dans l'EXIF sont résolues en noms de pays, de ville et de lieu, afin que la galerie devienne une carte consultable des lieux où chaque photo a été prise.
Langage de requête expressif
Filtrez la bibliothèque avec les opérateurs et, ou, et non à travers les étiquettes, les dates, les lieux, les visages et les métadonnées de l'appareil photo pour créer des vues enregistrées précises.
Prise en charge des sources hors ligne
Une fois les aperçus extraits, le disque original peut rester hors ligne — parfait pour les archives réparties sur des disques externes qui ne sont pas toujours montés.
Galerie mobile PWA
Une application web progressive installable offre une expérience de navigation similaire à celle d'une application sur les téléphones et les tablettes, sans aucune installation native ni magasin d'applications.
Pourquoi exécuter Home Gallery sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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