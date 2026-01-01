Déployez Homarr avec une installation en un clic.
Tableau de bord de serveur moderne et personnalisable pour organiser et surveiller tous vos services auto-hébergés en un seul endroit.
Sélectionnez un forfait VPS pour Homarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homarr
Homarr est un tableau de bord élégant et open-source, conçu pour vous offrir une interface unique pour toutes vos applications auto-hébergées. Plutôt que de mettre en favoris des dizaines d'URL de services, Homarr les présente sous forme de tuiles organisées avec des indicateurs de statut en direct, une fonction de recherche et des actions rapides — le tout depuis une seule page.
Déployer Homarr sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément sur le réseau local et peut s'intégrer directement avec Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur état de santé en temps réel.
Caractéristiques principales de Homarr
Organisation de services
Regroupez les applications dans des tableaux et catégories personnalisés afin que chaque service soit accessible en un clic.
Intégration Docker
Détecter automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur statut, leur état de santé et leur utilisation des ressources sans configuration manuelle.
Suivi du statut
Pinger les services à intervalles réguliers et afficher des indicateurs d'état en direct (actif/inactif) directement sur chaque vignette.
Mise en page personnalisable
L'éditeur de grille par glisser-déposer vous permet de redimensionner, de réorganiser et de personnaliser l'apparence des tuiles pour s'adapter à votre flux de travail.
Recherche et marque-pages
Recherche instantanée dans tous les services configurés et sur le web, avec des raccourcis clavier pour les utilisateurs avancés.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes séparés avec des autorisations basées sur les rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.
Pourquoi exécuter Homarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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