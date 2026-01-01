Homarr est un tableau de bord élégant et open-source, conçu pour vous offrir une interface unique pour toutes vos applications auto-hébergées. Plutôt que de mettre en favoris des dizaines d'URL de services, Homarr les présente sous forme de tuiles organisées avec des indicateurs de statut en direct, une fonction de recherche et des actions rapides — le tout depuis une seule page.

Déployer Homarr sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément sur le réseau local et peut s'intégrer directement avec Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur état de santé en temps réel.