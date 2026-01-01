Hollama est un client de chat dédié aux grands modèles de langage qui se connecte directement depuis votre navigateur à un ou plusieurs serveurs Ollama, des points de terminaison compatibles OpenAI, ou les deux simultanément. Il n'y a pas de base de données centrale, pas de système de compte, et pas de télémétrie — les sessions, les invites, les paramètres et les clés API résident tous dans le stockage local du navigateur et ne touchent jamais le serveur hébergeant l'interface utilisateur.

L'auto-hébergement de Hollama sur un VPS offre à une petite équipe une URL unique et toujours active pour interagir avec des modèles Ollama privés ou des clés OpenAI partagées, avec une interface épurée de type éditeur conçue pour les invites longues, les modèles de raisonnement et les conversations riches en code.