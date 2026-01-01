Déployez Hermes WebUI en un clic.
Déploiement Hermes full-stack qui associe l'agent IA Hermes à une interface utilisateur de chat web rapide et auto-hébergée.
Sélectionnez un forfait VPS pour Hermes WebUI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hermes WebUI
Hermes WebUI est une application web open-source légère qui intègre l'agent IA Hermes — un agent auto-améliorant et toujours actif de Nous Research — dans votre navigateur avec une parité CLI quasi 1:1. Ce modèle regroupe l'interface WebUI avec la passerelle de l'agent Hermes en amont afin qu'un seul déploiement vous offre à la fois l'interface de chat du navigateur et l'agent à long terme qui l'alimente.
L'auto-hébergement de Hermes WebUI sur votre propre VPS garde vos conversations, la mémoire de l'agent, ses compétences et les clés API du fournisseur sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous choisissez les fournisseurs de modèles, vous conservez les sessions et vous accédez à l'agent en toute sécurité depuis un ordinateur de bureau ou un mobile sans envoyer de données via un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Hermes WebUI
Agent intégré + WebUI
Expédie la passerelle Hermes Agent en amont et l'interface utilisateur Web (WebUI) avec un volume d'état partagé afin que les sessions, les compétences et la mémoire survivent aux redémarrages et soient réutilisées par les deux interfaces.
Parité complète de la CLI
Tout ce que vous pouvez faire dans le terminal Hermes — chat, outils, planification, mémoire, compétences — est accessible depuis la même interface web.
Disposition de l'espace de travail à trois panneaux
Sessions et navigation à gauche, chat au centre, et un explorateur de fichiers d'espace de travail en direct à droite avec des aperçus intégrés.
Streaming avec les cartes d'outils
Streaming de jetons envoyés par le serveur, cartes d'appel d'outils en ligne, diagrammes Mermaid, coloration syntaxique et un anneau d'utilisation du contexte intégré au pied de page du compositeur.
PWA Mobile-First
Mise en page mobile réactive avec tiroir de navigation et commandes tactiles — installez-le sur votre écran d'accueil et pilotez Hermes depuis votre téléphone.
Modèles agnostiques des fournisseurs
Branchez les clés OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter au moment du déploiement et basculez entre les modèles à partir d'un menu déroulant dynamique dans l'UI.
Pourquoi exécuter Hermes WebUI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.