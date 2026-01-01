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Déploiement Hermes full-stack qui associe l'agent IA Hermes à une interface utilisateur de chat web rapide et auto-hébergée.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Hermes WebUI

Hermes WebUI est une application web open-source légère qui intègre l'agent IA Hermes — un agent auto-améliorant et toujours actif de Nous Research — dans votre navigateur avec une parité CLI quasi 1:1. Ce modèle regroupe l'interface WebUI avec la passerelle de l'agent Hermes en amont afin qu'un seul déploiement vous offre à la fois l'interface de chat du navigateur et l'agent à long terme qui l'alimente.

L'auto-hébergement de Hermes WebUI sur votre propre VPS garde vos conversations, la mémoire de l'agent, ses compétences et les clés API du fournisseur sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous choisissez les fournisseurs de modèles, vous conservez les sessions et vous accédez à l'agent en toute sécurité depuis un ordinateur de bureau ou un mobile sans envoyer de données via un SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Hermes WebUI

Agent intégré + WebUI

Expédie la passerelle Hermes Agent en amont et l'interface utilisateur Web (WebUI) avec un volume d'état partagé afin que les sessions, les compétences et la mémoire survivent aux redémarrages et soient réutilisées par les deux interfaces.

Parité complète de la CLI

Tout ce que vous pouvez faire dans le terminal Hermes — chat, outils, planification, mémoire, compétences — est accessible depuis la même interface web.

Disposition de l'espace de travail à trois panneaux

Sessions et navigation à gauche, chat au centre, et un explorateur de fichiers d'espace de travail en direct à droite avec des aperçus intégrés.

Streaming avec les cartes d'outils

Streaming de jetons envoyés par le serveur, cartes d'appel d'outils en ligne, diagrammes Mermaid, coloration syntaxique et un anneau d'utilisation du contexte intégré au pied de page du compositeur.

PWA Mobile-First

Mise en page mobile réactive avec tiroir de navigation et commandes tactiles — installez-le sur votre écran d'accueil et pilotez Hermes depuis votre téléphone.

Modèles agnostiques des fournisseurs

Branchez les clés OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter au moment du déploiement et basculez entre les modèles à partir d'un menu déroulant dynamique dans l'UI.

Pourquoi exécuter Hermes WebUI sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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