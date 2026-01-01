Déployez HedgeDoc en un clic.
Éditeur Markdown collaboratif open source en temps réel permettant aux équipes d'écrire, de réviser et de partager des documents ensemble.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec HedgeDoc
HedgeDoc est un éditeur Markdown collaboratif open source où plusieurs personnes peuvent écrire et modifier le même document simultanément avec suivi du curseur en temps réel et synchronisation instantanée. Au-delà du Markdown de base, il prend en charge les diagrammes intégrés via Mermaid et PlantUML, les formules mathématiques via KaTeX, les blocs de code avec coloration syntaxique pour plus de 100 langages, et un mode présentation qui transforme n'importe quelle note en diaporama.
L'auto-hébergement de HedgeDoc sur votre VPS maintient la documentation sensible, les décisions d'architecture internes et les notes propriétaires au sein de votre propre infrastructure — sans frais par utilisateur, sans accès aux données par des tiers, et avec un contrôle total sur les méthodes d'authentification, y compris LDAP, OAuth et SAML pour les environnements d'entreprise.
Caractéristiques principales de HedgeDoc
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs modifient le même document simultanément avec des positions de curseur en temps réel et des mises à jour instantanées, maintenant les équipes distantes synchronisées sans conflits de fusion.
Diagrammes et Mathématiques
Intégrez des diagrammes Mermaid, Graphviz et PlantUML ainsi que des expressions mathématiques KaTeX directement dans Markdown, ce qui rend HedgeDoc idéal pour la documentation technique et académique.
Mode Présentation
Convertissez n'importe quel document Markdown en diaporama en un seul clic, éliminant le besoin de logiciels de présentation distincts pour les présentations internes et les démonstrations.
Permissions flexibles
Définissez les documents comme publics, protégés ou privés et contrôlez qui peut les consulter, les commenter ou les modifier — des wikis communautaires ouverts aux spécifications internes confidentielles.
Support d'authentification d'entreprise
Intégrez-vous avec LDAP, les fournisseurs OAuth, SAML et les comptes locaux afin que les équipes puissent se connecter avec leurs identifiants d'entreprise existants sans avoir à gérer des mots de passe distincts.
Pourquoi exécuter HedgeDoc sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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