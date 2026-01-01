Déployez Headroom en un clic.
Proxy de compression de contexte open source qui réduit l'utilisation des jetons LLM de 60 à 95 % pour les agents d'IA et les outils de codage.
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Ce que vous pouvez construire avec Headroom
Headroom est un middleware de compression de contexte open-source pour les agents IA et les applications basées sur les LLM. Déployé comme un proxy transparent, il se place entre votre agent et tout point de terminaison d'API compatible OpenAI, compressant automatiquement les sorties d'outils, les journaux, les fragments RAG, les fichiers et l'historique des conversations — réduisant l'utilisation des jetons de 60 à 95 % sans perte de précision de la réponse.
Headroom s'intègre nativement avec Claude Code, Cursor et d'autres outils compatibles MCP via son interface de serveur MCP intégrée. L'auto-hébergement sur votre VPS élimine l'exposition des données à des tiers et vous donne un contrôle total sur le backend IA auquel vos agents se connectent.
Caractéristiques principales de Headroom
Économies massives de jetons
Compresse les sorties d'outils, les journaux et l'historique des conversations avant de les envoyer au LLM, réduisant l'utilisation des jetons de 60 à 95 % sans sacrifier la précision.
Proxy sans code
Agit comme un proxy transparent entre votre agent et toute API compatible OpenAI — aucune modification du SDK n'est requise pour commencer à économiser des jetons immédiatement.
Déduplication de contexte
Déduplique automatiquement le contexte partagé entre Claude, Codex, Gemini et d'autres agents exécutés dans la même session.
Support de serveur MCP
Expose des outils de compression en tant que points de terminaison MCP, s'intégrant nativement avec Claude Code, Cursor et tout agent de codage compatible MCP.
Routage Backend personnalisé
Acheminer les requêtes vers n'importe quel backend compatible OpenAI en configurant une seule variable d'environnement — aucune modification du code de l'agent n'est requise.
Pourquoi exécuter Headroom sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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