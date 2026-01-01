Déployez Haven en un clic.
Plateforme de blog privée auto-hébergée pour les journaux personnels, les nouvelles de la famille et les écrits partagés uniquement avec les personnes que vous invitez.
Sélectionnez un forfait VPS pour Haven
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Haven
Haven est une application de blog personnel open-source construite sur Ruby on Rails pour les écrivains qui souhaitent un espace privé pour partager avec leurs amis et leur famille plutôt qu'avec l'internet public. Il n'y a pas d'auto-inscription, pas de publicités, pas de traqueurs et pas de flux algorithmique — seules les personnes pour lesquelles vous créez des comptes peuvent lire vos publications.
L'auto-hébergement de Haven sur votre propre VPS garde vos entrées de journal, photos et liste d'abonnés entièrement sous votre contrôle, avec un éditeur markdown, un lecteur RSS intégré et un redimensionnement d'image optimisé pour une lecture à faible bande passante.
Caractéristiques principales de Haven
Privé par défaut
L'absence d'auto-inscription signifie que seuls les lecteurs invités peuvent voir vos publications, photos et commentaires — idéal pour les blogs familiaux et les journaux personnels.
Éditeur Markdown
Rédigez des articles en markdown avec prévisualisation en direct, des images, vidéos et audio intégrés rendus directement dans l'éditeur.
Lecteur RSS intégré
Suivez d'autres blogs Haven et flux publics depuis votre propre tableau de bord sans lecteur de flux séparé.
Flux RSS privés
Chaque lecteur invité reçoit une URL RSS personnelle authentifiée afin qu'il puisse s'abonner dans n'importe quel lecteur de flux sans exposer votre blog publiquement.
Économe en bande passante
Les images téléchargées sont automatiquement réduites et l'interface est livrée sans frameworks JavaScript, afin que les pages restent rapides sur les réseaux lents.
Thèmes personnalisables
Injectez des CSS et des polices personnalisées directement depuis l'administration pour correspondre à votre style personnel sans forker la base de code.
Pourquoi exécuter Haven sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.