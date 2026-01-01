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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec HandBrake

HandBrake est le transcodeur vidéo open-source le plus largement utilisé, capable de convertir pratiquement n'importe quel format vidéo en sorties modernes et largement compatibles comme MP4 et MKV. Ce déploiement exécute HandBrake à l'intérieur d'un conteneur Docker et diffuse son interface graphique complète vers votre navigateur en utilisant noVNC — aucune installation de bureau n'est requise. Vous obtenez l'interface utilisateur complète de HandBrake avec tous ses préréglages d'encodage, la prise en charge des sous-titres, les marqueurs de chapitre et les options d'accélération matérielle, accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur moderne.

Le conteneur inclut une fonction de dossier de surveillance qui convertit automatiquement tous les fichiers vidéo que vous déposez dans le répertoire d'entrée désigné, ce qui facilite l'exécution de tâches par lots sans surveillance sur votre VPS.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de HandBrake

Interface graphique basée sur navigateur

L'interface de bureau complète de HandBrake est diffusée directement sur votre navigateur via noVNC — accédez-y de n'importe où sans installer de logiciel localement.

Dossier de surveillance automatique

Les fichiers placés dans le dossier de surveillance sont automatiquement mis en file d'attente et convertis en arrière-plan, permettant un traitement par lots sans surveillance et sans interaction manuelle.

Prise en charge étendue des formats

Accepte pratiquement n'importe quel format de source vidéo et convertit en MP4, MKV ou WebM avec un contrôle précis sur les codecs, les débits binaires, la résolution et les pistes audio.

Préréglages d'encodage

Des dizaines de préréglages intégrés ciblent des appareils et des niveaux de qualité spécifiques — des profils optimisés pour le streaming aux encodages d'archivage de haute qualité — réduisant ainsi le temps de configuration.

Prise en charge des sous-titres et des chapitres

Importez, incrustez ou transférez les pistes de sous-titres et les marqueurs de chapitre pendant la conversion, en conservant les métadonnées du fichier source original.

Pourquoi exécuter HandBrake sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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