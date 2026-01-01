Déployez Halo en un clic.
CMS open source moderne pour la création de blogs, de sites web et de sites axés sur le contenu, avec une place de marché de plugins.
Sélectionnez un forfait VPS pour Halo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Halo
Halo est un système de gestion de contenu moderne, entièrement open source, basé sur Spring Boot et PostgreSQL réactif. Il offre une riche place de marché de plugins et de thèmes, un éditeur basé sur des blocs, la publication de plusieurs types de contenu et une console d'administration épurée — ce qui le rend adapté à tout, des blogs personnels aux sites web d'entreprise.
Avec plus de 39 000 étoiles GitHub et un développement actif, Halo est l'une des plateformes CMS auto-hébergées les plus largement adoptées. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre contenu, sans frais par publication, et la flexibilité d'étendre la plateforme avec des plugins sans être limité par un niveau d'abonnement.
Caractéristiques principales de Halo
Place de marché des plugins
Étendez Halo avec des plugins communautaires pour le référencement, les commentaires, la recherche, le partage social, et plus encore — installés directement depuis la console d'administration.
Système de thèmes
Basculez ou personnalisez l'apparence de votre site grâce à un moteur de thème complet et à une place de marché de thèmes communautaire active.
Éditeur de blocs
Créez du contenu riche avec un éditeur de blocs moderne prenant en charge les images, les intégrations, les blocs de code et les mises en page personnalisées sans toucher au HTML.
Plusieurs types de contenu
Publiez des articles, des pages et des moments (microblogs) depuis une seule plateforme, couvrant les besoins en contenu long et court.
API REST et GraphQL
Exposez votre contenu via des API intégrées pour alimenter des déploiements headless, des applications mobiles ou des intégrations tierces.
Pourquoi exécuter Halo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.