Déployez Grimoire en un clic.
Gestionnaire de favoris auto-hébergé avec étiquetage, recherche en texte intégral et extraction de métadonnées assistée par l'IA.
Sélectionnez un forfait VPS pour Grimoire
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Grimoire
Grimoire est un gestionnaire de signets open-source conçu pour être un foyer permanent et consultable pour tout ce que vous enregistrez du web. Il stocke les signets avec extraction automatique des métadonnées — titre de la page, description, favicon et capture d'écran — afin que votre collection reste utile longtemps après que vous ayez oublié pourquoi vous avez enregistré quelque chose.
Contrairement aux dossiers de signets de navigateur qui se synchronisent avec les clouds des fournisseurs, l'auto-hébergement de Grimoire sur votre VPS maintient votre historique de lecture, vos liens de recherche et vos ressources enregistrées entièrement privés. Un seul conteneur avec stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — il suffit d'enregistrer, de taguer et de rechercher.
Caractéristiques principales de Grimoire
Extraction automatique des métadonnées
Grimoire récupère automatiquement le titre, la description, le favicon et la capture d'écran pour chaque signet, maintenant votre bibliothèque organisée sans effort manuel.
Recherche en texte intégral
Recherchez parmi les titres de signets, les descriptions, les étiquettes et les notes pour trouver instantanément tout ce qui se trouve dans votre collection.
Étiquettes & catégories
Organisez vos signets avec des balises et des catégories flexibles, puis filtrez votre bibliothèque pour trouver exactement ce dont vous avez besoin.
Balises assistées par l'IA
Connectez éventuellement un fournisseur d'IA pour suggérer automatiquement des balises et des résumés basés sur le contenu de la page.
Extension de navigateur
Enregistrez des marque-pages directement depuis Chrome ou Firefox avec une extension en un clic sans quitter la page que vous lisez.
Pourquoi exécuter Grimoire sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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