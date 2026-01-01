Grimmory est un gestionnaire complet de collection de livres auto-hébergé qui transforme les fichiers numériques dispersés en une bibliothèque magnifiquement organisée. Il prend en charge les ebooks (EPUB, MOBI, AZW), les PDF, les bandes dessinées (CBZ, CBR) et les livres audio (M4B, MP3), et récupère automatiquement les titres, couvertures, descriptions et genres depuis Google Books, Open Library et Amazon dès que les fichiers sont ajoutés.

L'auto-hébergement sur votre VPS élimine les quotas de stockage, le verrouillage de plateforme et la surveillance de contenu courants avec les services d'ebooks commerciaux. Toute votre bibliothèque — ainsi que votre progression de lecture, vos surlignages et vos comptes multi-utilisateurs — reste sur le matériel que vous possédez, accessible depuis n'importe quel navigateur ou synchronisée avec les liseuses Kobo via OPDS.