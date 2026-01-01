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Application de gestion de bibliothèque numérique auto-hébergée pour e-books, bandes dessinées et livres audio avec métadonnées automatiques et un lecteur intégré.

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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Grimmory

Grimmory est un gestionnaire complet de collection de livres auto-hébergé qui transforme les fichiers numériques dispersés en une bibliothèque magnifiquement organisée. Il prend en charge les ebooks (EPUB, MOBI, AZW), les PDF, les bandes dessinées (CBZ, CBR) et les livres audio (M4B, MP3), et récupère automatiquement les titres, couvertures, descriptions et genres depuis Google Books, Open Library et Amazon dès que les fichiers sont ajoutés.

L'auto-hébergement sur votre VPS élimine les quotas de stockage, le verrouillage de plateforme et la surveillance de contenu courants avec les services d'ebooks commerciaux. Toute votre bibliothèque — ainsi que votre progression de lecture, vos surlignages et vos comptes multi-utilisateurs — reste sur le matériel que vous possédez, accessible depuis n'importe quel navigateur ou synchronisée avec les liseuses Kobo via OPDS.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Grimmory

Enrichissement automatique des métadonnées

Les illustrations de couverture, les informations sur l'auteur, les descriptions et les genres sont automatiquement récupérés depuis Google Books, Open Library et Amazon lors de l'importation de livres.

Lecteur multi-format intégré

Lisez les fichiers EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ et CBR directement dans le navigateur avec des thèmes personnalisables, des tailles de police et le suivi de la progression de lecture.

Kobo et Synchronisation OPDS

Synchronisez votre bibliothèque et votre progression de lecture avec les liseuses Kobo et toute application compatible OPDS pour une lecture hors ligne fluide sur des appareils dédiés.

BookDrop Auto-importation

Déposez de nouveaux fichiers dans un dossier surveillé et Grimmory les importe automatiquement — aucun téléversement manuel ni saisie de métadonnées n'est requis.

Support multi-utilisateur

Créez des comptes individuels avec des historiques de lecture et des niveaux d'autorisation distincts, ce qui fait de Grimmory la solution idéale pour les familles et les groupes de lecture qui partagent une même bibliothèque.

Pourquoi exécuter Grimmory sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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