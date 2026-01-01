Déployez Grimmory en un clic.
Application de gestion de bibliothèque numérique auto-hébergée pour e-books, bandes dessinées et livres audio avec métadonnées automatiques et un lecteur intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Grimmory
Grimmory est un gestionnaire complet de collection de livres auto-hébergé qui transforme les fichiers numériques dispersés en une bibliothèque magnifiquement organisée. Il prend en charge les ebooks (EPUB, MOBI, AZW), les PDF, les bandes dessinées (CBZ, CBR) et les livres audio (M4B, MP3), et récupère automatiquement les titres, couvertures, descriptions et genres depuis Google Books, Open Library et Amazon dès que les fichiers sont ajoutés.
L'auto-hébergement sur votre VPS élimine les quotas de stockage, le verrouillage de plateforme et la surveillance de contenu courants avec les services d'ebooks commerciaux. Toute votre bibliothèque — ainsi que votre progression de lecture, vos surlignages et vos comptes multi-utilisateurs — reste sur le matériel que vous possédez, accessible depuis n'importe quel navigateur ou synchronisée avec les liseuses Kobo via OPDS.
Caractéristiques principales de Grimmory
Enrichissement automatique des métadonnées
Les illustrations de couverture, les informations sur l'auteur, les descriptions et les genres sont automatiquement récupérés depuis Google Books, Open Library et Amazon lors de l'importation de livres.
Lecteur multi-format intégré
Lisez les fichiers EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ et CBR directement dans le navigateur avec des thèmes personnalisables, des tailles de police et le suivi de la progression de lecture.
Kobo et Synchronisation OPDS
Synchronisez votre bibliothèque et votre progression de lecture avec les liseuses Kobo et toute application compatible OPDS pour une lecture hors ligne fluide sur des appareils dédiés.
BookDrop Auto-importation
Déposez de nouveaux fichiers dans un dossier surveillé et Grimmory les importe automatiquement — aucun téléversement manuel ni saisie de métadonnées n'est requis.
Support multi-utilisateur
Créez des comptes individuels avec des historiques de lecture et des niveaux d'autorisation distincts, ce qui fait de Grimmory la solution idéale pour les familles et les groupes de lecture qui partagent une même bibliothèque.
Pourquoi exécuter Grimmory sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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