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CMS rapide et moderne à fichiers plats, sans base de données requise — juste des fichiers Markdown, des modèles Twig et un écosystème de plugins.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Grav

Grav est un CMS moderne à fichiers plats qui stocke tout le contenu sous forme de fichiers Markdown sur le système de fichiers, éliminant entièrement la base de données. Construit en PHP avec le moteur de templating Twig, il offre des chargements de page rapides grâce à la mise en cache basée sur les fichiers, un panneau d'administration intégré pour les éditeurs non techniques, et plus de 300 plugins pour les formulaires, le SEO, la recherche et le contenu multilingue.

Héberger Grav sur votre VPS signifie que les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, que le contrôle de version est géré nativement par Git, et qu'il n'y a pas de limites de connexion à la base de données, de maux de tête liés à l'optimisation des requêtes, ou de tâches de sauvegarde séparées — juste des fichiers et votre application fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Grav

Aucune base de données requise

Tout le contenu est stocké sous forme de fichiers Markdown, éliminant le besoin de configuration de base de données, de regroupement de connexions ou d'optimisation des requêtes pour les charges de travail typiques d'un site.

Admin Panel intégré

Gérez les pages, les thèmes, les plugins et les comptes utilisateurs via une interface web soignée, sans toucher à la ligne de commande ni modifier directement les fichiers.

Riche écosystème de plugins

Plus de 300 plugins couvrent les formulaires, le support multilingue, la recherche, le SEO, l'optimisation d'images, et plus encore — installez-les en un clic depuis le panneau d'administration.

Contenu compatible Git

L'architecture basée sur des fichiers rend l'ensemble du site — contenu, configuration et code — traçable dans Git pour les déploiements automatisés et l'historique des modifications.

Modèles Twig

Créez des thèmes entièrement personnalisés en utilisant le moteur de template Twig avec accès à la puissante API de contenu, au système de taxonomie et au pipeline média.

Pourquoi exécuter Grav sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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