Déployez GPT-Researcher en un clic.
Agent de recherche IA autonome qui effectue des recherches approfondies sur le web et génère des rapports détaillés et cités en quelques minutes.
Sélectionnez un forfait VPS pour GPT-Researcher
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GPT-Researcher
GPT-Researcher est un agent IA autonome open-source conçu pour effectuer des recherches en ligne complètes sur n'importe quel sujet. Il utilise une approche multi-agents — un agent planificateur décompose la question en sous-requêtes, des agents chercheurs recueillent des informations auprès de dizaines de sources simultanément, et un agent rédacteur synthétise les résultats dans un rapport structuré et cité. Cette approche parallèle réduit considérablement le temps nécessaire pour produire du contenu de qualité recherche par rapport à la navigation manuelle ou aux invites LLM à requête unique.
L'auto-hébergement de GPT-Researcher vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM et les API de recherche auxquels vous vous connectez, les données traitées et la manière dont les rapports sont stockés. L'exécuter sur votre propre VPS signifie que les sujets de recherche sensibles restent sur votre infrastructure, sans limites d'utilisation imposées par des services tiers hébergés.
Caractéristiques principales de GPT-Researcher
Recherche multi-agents
Les agents de sous-requêtes parallèles collectent des données provenant de dizaines de sources simultanément, produisant des rapports exhaustifs plus rapidement que n'importe quel flux de recherche à thread unique.
Rapports cités
Chaque rapport généré comprend des citations de source en ligne et une liste de références, rendant les résultats vérifiables et adaptés à un usage professionnel.
Plusieurs types de rapports
Générez des rapports de recherche, des listes de ressources, des plans ou des sorties formatées sur mesure pour correspondre au livrable exact requis par votre flux de travail.
Support LLM flexible
Connectez OpenAI, Anthropic, Ollama, ou tout point de terminaison compatible OpenAI afin de pouvoir équilibrer le coût, la vitesse et la capacité du modèle par tâche de recherche.
Intégration de la recherche Web
S'intègre à Tavily, Google, Bing et d'autres fournisseurs de recherche pour récupérer des informations en direct et à jour plutôt que de se fier à des données d'entraînement statiques.
Pourquoi exécuter GPT-Researcher sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.