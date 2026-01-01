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Gestionnaire de téléchargement multi-protocole à haute vitesse, prenant en charge HTTP, BitTorrent et les liens magnet depuis n'importe quel navigateur web.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Gopeed

Gopeed est un gestionnaire de téléchargement open-source et ultra-rapide qui accélère les transferts en divisant chaque fichier en plusieurs connexions simultanées. Il prend en charge nativement les liens HTTP, HTTPS, BitTorrent et magnet, et son système d'extensions vous permet d'ajouter la prise en charge de sites et protocoles supplémentaires. Basé sur un moteur Go avec une interface web épurée, Gopeed fonctionne de la même manière partout et est entièrement géré depuis votre navigateur.

Héberger Gopeed sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la bande passante du centre de données et se terminent en arrière-plan, indépendamment de votre appareil local ou de votre connexion. Les fichiers terminés sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et vous gardez un contrôle total sur votre historique de téléchargement et vos données sans dépendre d'extensions de navigateur ou de services de téléchargement commerciaux.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Gopeed

Accélération multi-connexion

Divise chaque téléchargement en plusieurs connexions parallèles pour utiliser toute la bande passante disponible et terminer plus rapidement.

Compatibilité multi-protocoles

Télécharger via HTTP, HTTPS, BitTorrent et les liens magnet depuis une interface unifiée unique.

Système d'extension

Installez des extensions pour ajouter la prise en charge de nouveaux sites, protocoles et comportements de téléchargement personnalisés.

Gestion par navigateur

Mettez en file d'attente, surveillez et contrôlez tous les téléchargements depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur web — aucune installation de client n'est requise.

Vitesses de téléchargement des centres de données

Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant votre appareil local et votre connexion internet.

Pourquoi exécuter Gopeed sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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