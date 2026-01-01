Déployez Gopeed en un clic.
Gestionnaire de téléchargement multi-protocole à haute vitesse, prenant en charge HTTP, BitTorrent et les liens magnet depuis n'importe quel navigateur web.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gopeed
Gopeed est un gestionnaire de téléchargement open-source et ultra-rapide qui accélère les transferts en divisant chaque fichier en plusieurs connexions simultanées. Il prend en charge nativement les liens HTTP, HTTPS, BitTorrent et magnet, et son système d'extensions vous permet d'ajouter la prise en charge de sites et protocoles supplémentaires. Basé sur un moteur Go avec une interface web épurée, Gopeed fonctionne de la même manière partout et est entièrement géré depuis votre navigateur.
Héberger Gopeed sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la bande passante du centre de données et se terminent en arrière-plan, indépendamment de votre appareil local ou de votre connexion. Les fichiers terminés sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et vous gardez un contrôle total sur votre historique de téléchargement et vos données sans dépendre d'extensions de navigateur ou de services de téléchargement commerciaux.
Caractéristiques principales de Gopeed
Accélération multi-connexion
Divise chaque téléchargement en plusieurs connexions parallèles pour utiliser toute la bande passante disponible et terminer plus rapidement.
Compatibilité multi-protocoles
Télécharger via HTTP, HTTPS, BitTorrent et les liens magnet depuis une interface unifiée unique.
Système d'extension
Installez des extensions pour ajouter la prise en charge de nouveaux sites, protocoles et comportements de téléchargement personnalisés.
Gestion par navigateur
Mettez en file d'attente, surveillez et contrôlez tous les téléchargements depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur web — aucune installation de client n'est requise.
Vitesses de téléchargement des centres de données
Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant votre appareil local et votre connexion internet.
Pourquoi exécuter Gopeed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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