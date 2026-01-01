Déployez Gonic en un clic.
Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé avec une compatibilité API Subsonic complète pour tout client Subsonic.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gonic
Gonic est un serveur Subsonic gratuit et open-source écrit en Go. Il vous offre un service de streaming musical personnel qui fonctionne avec des dizaines de clients compatibles Subsonic populaires — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, et bien d'autres — afin que vous puissiez écouter votre propre bibliothèque depuis n'importe quel appareil.
Conçu pour l'efficacité, Gonic gère des bibliothèques de dizaines de milliers de titres sans nécessiter de serveur de base de données dédié. Il prend en charge le transcodage audio à la volée, la gestion des podcasts, le scrobbling vers Last.fm et ListenBrainz, et l'accès multi-utilisateur avec des préférences par utilisateur. Il fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation comme un Raspberry Pi.
Caractéristiques principales de Gonic
Compatible API Subsonic
Fonctionne directement avec tous les principaux clients Subsonic et OpenSubsonic, vous offrant un large choix d'applications mobiles et de bureau.
Transcodage à la volée
Convertit l'audio vers n'importe quel format pris en charge en temps réel, permettant aux clients de demander le débit binaire et le codec qui conviennent à leur connexion.
Prise en charge du scrobbling
Scrobble automatiquement les écoutes vers Last.fm et ListenBrainz afin que votre historique d'écoute reste précis sur tous les clients.
Gestion de podcasts
Abonnez-vous aux flux de podcasts et gérez les téléchargements d'épisodes directement depuis le serveur, en gardant tout l'audio au même endroit.
Accès multi-utilisateur
Créez des comptes séparés avec des profils de transcodage individuels et des contrôles d'accès pour le partage familial ou en équipe.
Pourquoi exécuter Gonic sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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