GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un éditeur d'images matricielles gratuit et open source, doté d'un ensemble de fonctionnalités comparable à celui des outils commerciaux. Il gère la retouche photo, la correction des couleurs, la composition basée sur des calques, la peinture numérique et la conception graphique au sein d'une seule application. Ce modèle exécute GIMP dans un environnement de bureau accessible via un navigateur grâce à KasmVNC, de sorte que votre environnement d'édition complet est accessible depuis n'importe quel appareil sans rien installer localement.

Héberger GIMP sur un VPS signifie que vos pinceaux personnalisés, scripts et fichiers de projet sont toujours disponibles depuis n'importe quelle machine. Des ressources dédiées en CPU et RAM gèrent les grandes toiles et les tâches d'exportation par lots qui mettraient à rude épreuve un appareil local de faible spécification.