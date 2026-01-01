Déployez GIMP en un clic.
Éditeur d'images open-source professionnel accessible depuis n'importe quel navigateur via une interface de bureau à distance.
Sélectionnez un forfait VPS pour GIMP
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un éditeur d'images matricielles gratuit et open source, doté d'un ensemble de fonctionnalités comparable à celui des outils commerciaux. Il gère la retouche photo, la correction des couleurs, la composition basée sur des calques, la peinture numérique et la conception graphique au sein d'une seule application. Ce modèle exécute GIMP dans un environnement de bureau accessible via un navigateur grâce à KasmVNC, de sorte que votre environnement d'édition complet est accessible depuis n'importe quel appareil sans rien installer localement.
Héberger GIMP sur un VPS signifie que vos pinceaux personnalisés, scripts et fichiers de projet sont toujours disponibles depuis n'importe quelle machine. Des ressources dédiées en CPU et RAM gèrent les grandes toiles et les tâches d'exportation par lots qui mettraient à rude épreuve un appareil local de faible spécification.
Caractéristiques principales de GIMP
Accès via navigateur
Accédez à un espace de travail GIMP complet depuis n'importe quel navigateur moderne via KasmVNC — aucune installation locale n'est requise sur aucun appareil.
Outils de retouche avancés
Outils professionnels de retouche photo, de correction des couleurs, de mappage tonal et de réparation pour les photographes et les designers.
Compositage des calques
Édition basée sur les calques avec des masques, des modes de fusion et le regroupement pour des compositions d'images complexes.
Automatisation de scripts
Le script Script-Fu et Python-Fu automatisent les tâches répétitives et permettent le traitement par lots de grands ensembles d'images.
Prise en charge étendue des formats
Ouvrez, modifiez et exportez des centaines de formats de fichier, y compris PSD, TIFF, WebP et RAW, sans outils de conversion.
Pourquoi exécuter GIMP sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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