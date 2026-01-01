Déployez Ghostfolio en un clic.
Tableau de bord de gestion de patrimoine open source axé sur la confidentialité pour suivre les investissements en actions, ETF et cryptomonnaies.
Sélectionnez un forfait VPS pour Ghostfolio
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ghostfolio
Ghostfolio est un tableau de bord open source pour les finances personnelles qui regroupe votre portefeuille d'investissement sur plusieurs classes d'actifs — actions, ETF, cryptomonnaies, et plus encore — en une vue unifiée. Il offre des analyses de performance détaillées, des rendements pondérés dans le temps et des données de marché en temps réel sans envoyer vos données financières à des services tiers.
L'auto-hébergement de Ghostfolio sur votre VPS vous assure un contrôle total sur vos informations financières sensibles. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et Redis pour la mise en cache, garantissant des calculs de portefeuille rapides et des performances fiables à mesure que votre historique de transactions s'enrichit.
Caractéristiques principales de Ghostfolio
Suivi multi-actifs
Suivez les actions, les ETFs, les cryptomonnaies, les obligations et les actifs alternatifs dans un tableau de bord de portefeuille unifié.
Statistiques de performance
Les rendements pondérés dans le temps détaillés, le taux de rendement interne et les métriques de performance annualisées vous aident à évaluer vos décisions d'investissement.
Confidentialité garantie
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucun accès cloud tiers à votre portefeuille ou à l'historique de vos transactions.
Suivi des dividendes
Suivre les revenus et les distributions de dividendes pour l'ensemble des placements, avec des rapports de revenus et des calculs de rendement.
Importation CSV
Importez les transactions depuis des fichiers CSV et diverses plateformes de courtage afin d'intégrer rapidement l'historique de votre portefeuille existant.
Pourquoi exécuter Ghostfolio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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