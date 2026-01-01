Déployez GeoServer en un clic.
Serveur géospatial open source qui publie des cartes et des données spatiales via des standards OGC tels que WMS, WFS et WCS.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GeoServer
GeoServer est un serveur Java open source qui vous permet de publier, partager et modifier des données géospatiales en utilisant les standards OGC ouverts. Il lit les sources vectorielles et raster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF et des dizaines d'autres formats, puis les expose via des points d'accès Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service et Web Processing Service que tout client SIG ou bibliothèque de cartographie web peut consommer.
L'auto-hébergement de GeoServer sur votre propre VPS maintient les jeux de données propriétaires, les styles de couches et les règles d'accès au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par couche et sans limites de téléchargement. Une console d'administration basée sur un navigateur vous permet d'ajouter des magasins, de configurer des couches et d'ajuster la mise en cache sans toucher au XML, tandis que le répertoire de données persistant survit aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.
Caractéristiques principales de GeoServer
Prise en charge des normes OGC
Fournit des points d'accès WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS et OGC API afin que tout client SIG ou de cartographie web conforme aux standards puisse se connecter sans adaptateurs personnalisés.
De nombreuses sources de données
Lit PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, et d'autres formats vectoriels et raster à partir d'un serveur unique.
Style de carte personnalisé
Stylisez les couches avec des règles SLD ou CSS, prévisualisez-les en direct dans la console d'administration, et réutilisez les mêmes styles sur plusieurs cartes et caches de tuiles.
Mise en cache de tuiles intégrée
GeoWebCache intégré pré-rend et sert des tuiles de carte, afin que les couches WMS lourdes restent rapides sous charge sans service de mise en cache supplémentaire.
Console d'administration du navigateur
Configurez les espaces de travail, les magasins de données, les couches et les règles d'accès depuis une interface utilisateur web sans modifier le XML ni redémarrer le serveur.
Accès sécurisé à la couche
Les règles de sécurité par couche et par service avec authentification basée sur les rôles maintiennent les ensembles de données sensibles restreints aux bons utilisateurs et clients.
Pourquoi exécuter GeoServer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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