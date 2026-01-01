Déployez GeoNetwork en un clic.
Application de catalogue open source pour la gestion des métadonnées géospatiales, des jeux de données et des services de cartes interactifs.
Sélectionnez un forfait VPS pour GeoNetwork
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GeoNetwork
GeoNetwork est une application de catalogue open source basée sur des standards, conçue pour gérer les ressources géoréférencées au sein des organisations. Développée sous l'égide de la fondation OSGeo, elle offre l'édition de métadonnées, la recherche fédérée et un visualiseur de cartes intégré qui fonctionnent nativement avec les normes ISO 19115/19139, Dublin Core et OGC API Records.
L'auto-hébergement de GeoNetwork permet de garder un contrôle total sur les jeux de données géospatiales sensibles, les identifiants de collecte et les politiques d'accès sur votre propre VPS. Ce modèle intègre PostGIS pour le stockage relationnel et Elasticsearch pour une recherche indexée rapide, ainsi le catalogue est prêt pour la production dès son démarrage.
Caractéristiques principales de GeoNetwork
Catalogue de métadonnées spatiales
Gérer les enregistrements conformes aux normes ISO 19115/19139, Dublin Core et INSPIRE, avec validation intégrée et édition par modèle.
Collecte fédérée
Extraire les métadonnées de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS et d'autres nœuds GeoNetwork selon un calendrier pour construire une couche de découverte unique.
Recherche Elasticsearch
Recherche spatiale en texte intégral et à facettes, alimentée par un backend Elasticsearch intégré, pour des résultats en moins d'une seconde sur des millions d'enregistrements.
Visionneuse de carte intégrée
Prévisualisez les couches WMS, WMTS et WFS directement à partir d'un enregistrement à l'aide du client cartographique intégré basé sur OpenLayers.
OGC API Enregistrements
Exposer le contenu du catalogue via la norme CSW 2.0.2 et la norme moderne OGC API Records pour les intégrations de géoportails en aval.
PostGIS backend
Livré avec une base de données PostGIS afin que les géométries spatiales, les liens et les règles d'accès persistent dans un moteur SIG open-source éprouvé.
Pourquoi exécuter GeoNetwork sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki, avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web