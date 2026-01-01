Déployez Fusion RSS en un clic.
Lecteur RSS léger et auto-hébergé avec une interface web épurée, des raccourcis clavier et la prise en charge de l'API Fever.
Sélectionnez un forfait VPS pour Fusion RSS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fusion RSS
Fusion est un lecteur RSS open-source minimaliste écrit en Go, qui se concentre sur un flux de lecture rapide et sans distraction. Il analyse les flux RSS et Atom, découvre automatiquement les flux à partir des URL de sites web, et organise les abonnements en groupes tout en suivant l'état de lecture (non lus), les favoris et la recherche en texte intégral dans votre bibliothèque.
L'auto-hébergement de Fusion sur votre VPS protège votre liste d'abonnements et votre historique de lecture des services tiers, et sa compatibilité avec l'API Fever permet aux clients mobiles natifs comme Reeder, Unread et FeedMe de se synchroniser avec votre propre instance au lieu d'un agrégateur cloud.
Caractéristiques principales de Fusion RSS
Support API Fever
Synchronisez les articles avec des clients natifs iOS, Android et de bureau tels que Reeder, Unread et FeedMe via l'API intégrée compatible Fever.
Lecteur piloté par le clavier
Les raccourcis de type Google Reader vous permettent de trier des centaines d'articles par session sans quitter le clavier.
Découverte automatique de flux
Collez n'importe quelle URL de site web et Fusion localise automatiquement le flux RSS ou Atom, avec une organisation par groupe pour des listes d'abonnement ordonnées.
PWA réactive
Une application web progressive installable offre une expérience de lecture d'application native sur les téléphones, les tablettes et les navigateurs de bureau.
Authentification unique OIDC
L'intégration optionnelle d'OpenID Connect vous permet de vous authentifier auprès de Keycloak, Authelia, ou de tout fournisseur d'identité compatible.
Pas de lourdeur IA
Exclut délibérément les fonctionnalités de résumé et de recommandation par IA pour maintenir le lecteur concentré, léger et prévisible.
Pourquoi exécuter Fusion RSS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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