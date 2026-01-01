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Lecteur RSS léger et auto-hébergé avec une interface web épurée, des raccourcis clavier et la prise en charge de l'API Fever.

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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Fusion RSS

Fusion est un lecteur RSS open-source minimaliste écrit en Go, qui se concentre sur un flux de lecture rapide et sans distraction. Il analyse les flux RSS et Atom, découvre automatiquement les flux à partir des URL de sites web, et organise les abonnements en groupes tout en suivant l'état de lecture (non lus), les favoris et la recherche en texte intégral dans votre bibliothèque.

L'auto-hébergement de Fusion sur votre VPS protège votre liste d'abonnements et votre historique de lecture des services tiers, et sa compatibilité avec l'API Fever permet aux clients mobiles natifs comme Reeder, Unread et FeedMe de se synchroniser avec votre propre instance au lieu d'un agrégateur cloud.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Fusion RSS

Support API Fever

Synchronisez les articles avec des clients natifs iOS, Android et de bureau tels que Reeder, Unread et FeedMe via l'API intégrée compatible Fever.

Lecteur piloté par le clavier

Les raccourcis de type Google Reader vous permettent de trier des centaines d'articles par session sans quitter le clavier.

Découverte automatique de flux

Collez n'importe quelle URL de site web et Fusion localise automatiquement le flux RSS ou Atom, avec une organisation par groupe pour des listes d'abonnement ordonnées.

PWA réactive

Une application web progressive installable offre une expérience de lecture d'application native sur les téléphones, les tablettes et les navigateurs de bureau.

Authentification unique OIDC

L'intégration optionnelle d'OpenID Connect vous permet de vous authentifier auprès de Keycloak, Authelia, ou de tout fournisseur d'identité compatible.

Pas de lourdeur IA

Exclut délibérément les fonctionnalités de résumé et de recommandation par IA pour maintenir le lecteur concentré, léger et prévisible.

Pourquoi exécuter Fusion RSS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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