Déployez FreshRSS en un clic.
Agrégateur de flux RSS auto-hébergé léger pour gérer tous vos sites web préférés et sources d'actualités en un seul endroit.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FreshRSS
FreshRSS est un agrégateur de flux RSS et Atom gratuit et auto-hébergé qui rassemble toutes vos sources d'information dans une interface de lecture unique et rapide. Conçu en PHP et nécessitant des ressources minimales, il prend en charge les déploiements multi-utilisateurs, des raccourcis clavier étendus, un filtrage avancé et la récupération du contenu complet des articles — afin que vous n'ayez jamais à visiter chaque source individuellement. Sa conception adaptée aux mobiles et sa compatibilité API avec des lecteurs tiers comme Reeder et NetNewsWire en font un remplacement complet pour les services abandonnés comme Google Reader.
Héberger FreshRSS sur votre VPS signifie des mises à jour de flux 24h/24 et 7j/7, quelle que soit votre connexion internet locale, une confidentialité totale de vos habitudes de lecture, et aucun algorithme ne décide ce que vous voyez. Vos abonnements soigneusement sélectionnés et votre historique de lecture sont conservés dans un stockage persistant, en toute sécurité lors des mises à jour des conteneurs.
Caractéristiques principales de FreshRSS
Support Multi-utilisateurs
Créez des comptes séparés avec des abonnements individuels et des préférences de lecture, le rendant adapté aux familles et aux équipes.
Filtrage avancé
Filtrez les articles par mots-clés, auteurs ou règles personnalisées et recherchez instantanément n'importe quel contenu dans tous les flux.
APIs de lecteurs tiers
Compatible avec les API Fever et Google Reader afin que les applications mobiles populaires comme Reeder et Unread puissent se synchroniser avec votre instance.
Récupération de l'article complet
Récupérer le contenu complet des articles pour les flux qui ne publient que des résumés, en gardant tout lisible au sein d'une seule interface.
Importation et exportation OPML
Migrez vos abonnements depuis n'importe quel lecteur de flux en utilisant des fichiers OPML standard, sans aucune ressaisie manuelle requise.
Pourquoi exécuter FreshRSS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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