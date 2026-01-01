Déployez FreeScout en un clic.
Système open-source léger de centre d'assistance et de boîte de réception partagée pour un support client professionnel sans frais par agent.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FreeScout
FreeScout est une plateforme de service d'assistance et de boîte de réception partagée, gratuite et open source, conçue avec PHP et Laravel, comme alternative auto-hébergée à Help Scout et Zendesk. Elle offre une interface de support familière et professionnelle avec prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres, détection des collisions, réponses enregistrées et automatisation des flux de travail — tout ce dont une équipe a besoin pour gérer efficacement les demandes des clients sans payer de frais d'abonnement par agent.
Le déploiement de FreeScout sur votre VPS avec MariaDB vous offre une souveraineté totale sur les données de chaque conversation client, un nombre illimité d'agents et de boîtes aux lettres, et la liberté d'étendre les fonctionnalités via le système de modules. Il n'y a pas de tarification par agent, pas de limites de conversation, et aucun risque qu'un fournisseur augmente les coûts ou interrompe le service.
Caractéristiques principales de FreeScout
Boîte de réception mutualisée
Plusieurs agents collaborent sur la même boîte aux lettres avec détection des collisions, empêchant les réponses en double au même client.
Automatisation des flux de travail
Automatisez les actions répétitives avec des règles personnalisées — attribuez automatiquement des tickets, envoyez des réponses prédéfinies et déclenchez des notifications basées sur des conditions.
Support Multi-boîtes mail
Gérez des boîtes de réception distinctes pour différents départements, marques ou produits à partir d'une seule installation FreeScout.
Réponses enregistrées
Créez une bibliothèque de modèles de réponse pour les questions courantes afin que les agents puissent répondre avec précision et cohérence en quelques secondes.
Module Système
Étendez les fonctionnalités avec des modules communautaires pour le chat en direct, les enquêtes de satisfaction, la base de connaissances et les intégrations tierces.
Pourquoi exécuter FreeScout sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.