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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FreeScout

FreeScout est une plateforme de service d'assistance et de boîte de réception partagée, gratuite et open source, conçue avec PHP et Laravel, comme alternative auto-hébergée à Help Scout et Zendesk. Elle offre une interface de support familière et professionnelle avec prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres, détection des collisions, réponses enregistrées et automatisation des flux de travail — tout ce dont une équipe a besoin pour gérer efficacement les demandes des clients sans payer de frais d'abonnement par agent.

Le déploiement de FreeScout sur votre VPS avec MariaDB vous offre une souveraineté totale sur les données de chaque conversation client, un nombre illimité d'agents et de boîtes aux lettres, et la liberté d'étendre les fonctionnalités via le système de modules. Il n'y a pas de tarification par agent, pas de limites de conversation, et aucun risque qu'un fournisseur augmente les coûts ou interrompe le service.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FreeScout

Boîte de réception mutualisée

Plusieurs agents collaborent sur la même boîte aux lettres avec détection des collisions, empêchant les réponses en double au même client.

Automatisation des flux de travail

Automatisez les actions répétitives avec des règles personnalisées — attribuez automatiquement des tickets, envoyez des réponses prédéfinies et déclenchez des notifications basées sur des conditions.

Support Multi-boîtes mail

Gérez des boîtes de réception distinctes pour différents départements, marques ou produits à partir d'une seule installation FreeScout.

Réponses enregistrées

Créez une bibliothèque de modèles de réponse pour les questions courantes afin que les agents puissent répondre avec précision et cohérence en quelques secondes.

Module Système

Étendez les fonctionnalités avec des modules communautaires pour le chat en direct, les enquêtes de satisfaction, la base de connaissances et les intégrations tierces.

Pourquoi exécuter FreeScout sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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