FreeScout est une plateforme de service d'assistance et de boîte de réception partagée, gratuite et open source, conçue avec PHP et Laravel, comme alternative auto-hébergée à Help Scout et Zendesk. Elle offre une interface de support familière et professionnelle avec prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres, détection des collisions, réponses enregistrées et automatisation des flux de travail — tout ce dont une équipe a besoin pour gérer efficacement les demandes des clients sans payer de frais d'abonnement par agent.

Le déploiement de FreeScout sur votre VPS avec MariaDB vous offre une souveraineté totale sur les données de chaque conversation client, un nombre illimité d'agents et de boîtes aux lettres, et la liberté d'étendre les fonctionnalités via le système de modules. Il n'y a pas de tarification par agent, pas de limites de conversation, et aucun risque qu'un fournisseur augmente les coûts ou interrompe le service.