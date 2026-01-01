FreeCAD est un modeleur CAO 3D paramétrique, libre et open-source, utilisé par les ingénieurs, les concepteurs de produits et les architectes du monde entier. Contrairement aux outils basés sur des maillages, FreeCAD fonctionne avec une géométrie précise basée sur des contraintes, de sorte que chaque dimension peut être modifiée à tout moment sans reconstruire un modèle à partir de zéro. Ce modèle exécute FreeCAD dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, transformant n'importe quel appareil connecté à Internet en une station de travail CAO performante.

Héberger FreeCAD sur votre VPS signifie que votre environnement d'ingénierie — y compris les macros personnalisées, les bibliothèques de pièces et les fichiers de projet — est toujours disponible depuis n'importe quel appareil sans avoir à gérer les installations logicielles sur plusieurs machines. Le stockage de volume persistant maintient tout votre travail intact lors des mises à jour de conteneurs et des redémarrages.