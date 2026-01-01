Déployez FreeCAD en un clic.
Modeleur 3D paramétrique gratuit accessible depuis n'importe quel navigateur via KasmVNC, sans installation locale requise.
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Ce que vous pouvez construire avec FreeCAD
FreeCAD est un modeleur CAO 3D paramétrique, libre et open-source, utilisé par les ingénieurs, les concepteurs de produits et les architectes du monde entier. Contrairement aux outils basés sur des maillages, FreeCAD fonctionne avec une géométrie précise basée sur des contraintes, de sorte que chaque dimension peut être modifiée à tout moment sans reconstruire un modèle à partir de zéro. Ce modèle exécute FreeCAD dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, transformant n'importe quel appareil connecté à Internet en une station de travail CAO performante.
Héberger FreeCAD sur votre VPS signifie que votre environnement d'ingénierie — y compris les macros personnalisées, les bibliothèques de pièces et les fichiers de projet — est toujours disponible depuis n'importe quel appareil sans avoir à gérer les installations logicielles sur plusieurs machines. Le stockage de volume persistant maintient tout votre travail intact lors des mises à jour de conteneurs et des redémarrages.
Caractéristiques principales de FreeCAD
Accès via navigateur
Bureau FreeCAD complet fourni via KasmVNC, accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans rien installer localement.
Modélisation paramétrique
L'esquisseur basé sur les contraintes et l'atelier Part Design vous permettent de modifier n'importe quelle dimension à tout moment sans reconstruire le modèle.
Environnement multi-postes de travail
Des ateliers dédiés pour la modélisation solide, les assemblages, les dessins techniques, l'analyse FEM et bien plus encore, le tout dans une seule application.
Support du format standard
Importez et exportez des fichiers STEP, IGES, STL, DXF et SVG pour la compatibilité avec d'autres outils de CAO et des flux de travail de fabrication.
Scripting Python
Automatisez les tâches répétitives, créez des macros personnalisées et construisez de nouveaux ateliers à l'aide du moteur de script Python intégré.
Pourquoi exécuter FreeCAD sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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