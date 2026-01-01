Déployez Foundry VTT en un clic.
Plateforme de table virtuelle de référence pour organiser des sessions de JdR sur table en ligne avec des cartes, des fiches de personnage, l'automatisation et l'intégration voix/vidéo.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop est la plateforme commerciale mais auto-hébergée leader pour l'exécution de jeux de rôle sur table en ligne. Construit sur un moteur JavaScript modulaire avec un support approfondi pour Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu et des dizaines d'autres systèmes via des modules communautaires, il offre un éclairage dynamique de qualité professionnelle, une ligne de vue, des jetons animés, l'automatisation des jets de dés et un langage de macro étendu pour des mécaniques de jeu personnalisées.
L'auto-hébergement de Foundry sur votre VPS maintient chaque campagne, feuille de personnage et carte de bataille sous votre contrôle direct — pas de frais SaaS par session, pas de coûts cloud mensuels et pas d'accès tiers aux données de jeu de vos joueurs. Une licence Foundry payante est requise et s'achète une seule fois sur foundryvtt.com.
Caractéristiques principales de Foundry VTT
Éclairage et vision dynamiques
Le brouillard de guerre basé sur des tuiles, les calculs de ligne de vue, les sources de lumière dynamiques et la vision par jeton offrent aux joueurs une expérience d'exploration de donjon digne d'un film.
Place de marché des systèmes et des modules
Prise en charge native de D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, L'Appel de Cthulhu, et plus de 100 autres systèmes grâce aux modules communautaires et aux packs de contenu.
Automatisation des dés
Lanceur de dés intégré avec intégration au chat, analyseur de formules et règles par système qui automatisent les jets d'attaque, les dégâts, les jets de sauvegarde et les tests de compétence.
Chat vocal et vidéo
Les canaux vocaux et vidéo WebRTC optionnels fonctionnent directement dans Foundry afin que les groupes n'aient pas besoin de Discord, Zoom ou d'autres outils externes.
Macros et JavaScript
Un système de macros complet avec accès JavaScript à l'état du jeu permet aux maîtres de jeu d'automatiser des mécanismes complexes, de créer des boutons personnalisés et de créer des scènes dynamiques.
Campagnes persistantes
Les mondes, les personnages, les journaux, les scènes et les données des joueurs persistent d'une session à l'autre et survivent aux mises à jour des conteneurs grâce à un volume nommé unique.
Pourquoi exécuter Foundry VTT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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