Déployez Flowise en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des flux d'orchestration LLM et des agents IA avec une interface visuelle par glisser-déposer.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flowise
Flowise est une plateforme low-code open-source qui rend la création d'applications IA sophistiquées accessible aux développeurs et aux équipes sans codage intensif. Son interface visuelle par glisser-déposer vous permet de connecter des modèles de langage, des bases de données vectorielles, des systèmes de mémoire et des outils externes pour créer des flux de travail cohérents. Flowise prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google et open-source, ce qui le rend flexible pour divers cas d'utilisation de l'IA, des chatbots aux applications RAG et aux agents autonomes.
L'auto-hébergement de Flowise sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos flux de travail IA, de vos données de conversation et de vos bases de connaissances intégrées. Vous pouvez vous connecter à des bases de données internes et des API que les plateformes cloud ne peuvent pas atteindre, et configurer des ressources spécifiquement pour vos charges de travail LLM sans frais par appel d'API ni préoccupations concernant la confidentialité des données.
Caractéristiques principales de Flowise
Constructeur de flux visuel
Interface glisser-déposer pour assembler des pipelines d'IA complexes à partir de nœuds pré-construits sans écrire de code d'orchestration.
Support RAG
Capacités intégrées de Génération Augmentée par Récupération (RAG) avec intégration de base de données vectorielle pour la création d'applications d'IA basées sur la connaissance.
Support Multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Cohere et aux modèles open-source locaux depuis une seule interface unifiée.
Frameworks d'agents
Créez des agents IA autonomes qui utilisent des outils, raisonnent à travers des tâches en plusieurs étapes et maintiennent une mémoire conversationnelle d'une session à l'autre.
Intégration d'API
Exposez n'importe quel flux comme un point de terminaison d'API pour intégrer des capacités d'IA directement dans vos applications et flux de travail existants.
Pourquoi exécuter Flowise sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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